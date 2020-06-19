2020-06-18T21:01:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Челябинца после выписки из «ковидного» отделения снова отправили на карантин

Мужчина написал обращения к Путину и Текслеру
Маргарита ГУСЕВА
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Многие при возможности предпочли бы лечиться дома, потому что непонятно, какие условия ждут в больницеМногие при возможности предпочли бы лечиться дома, потому что непонятно, какие условия ждут в больницеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Александра Колтунова, который недавно рассказывал КП-Челябинск о разрухе в палатах и беспределе в больнице, снова лишили свободы. Оказывается в лечебном учреждении его держали в одной палате с мужчиной, зараженным коронавирусом. Сейчас челябинец должен две недели просидеть дома, но его возмущает другое — ведь теперь его здоровье действительно под угрозой.

В июне с двумя отрицательными тестами на коронавирус Александра выписали из ГКБ №2 (возле ЮУрГУ). Мужчина обрадовался: всё осталось позади, вирус не подтвердился и можно вернуться домой. Но через два два дня сотрудники Роспотребнадзора пришли с постановлением: так как 5 июня в больнице Александр контактировал с зараженным коронавирусом, он снова должен находиться на изоляции. При этом 46-летнего мужчину в палату к больному положили сами врачи.

Пациентов с температурой поместили в палаты с разрухой и без мебели. Фото: Александр Колтунов

Пациентов с температурой поместили в палаты с разрухой и без мебели. Фото: Александр Колтунов

— Со 2 по 5 июня меня с двумя людьми перевели в общую палату, импровизированно созданную из актового зала. В ней уже был вновь прибывший человек с подозрением на ковид, — возмущается мужчина. — Сколько раз я обращался к заведующей больницей, просил переместить нас в отдельную палату, чтобы мы не контактировали друг с другом, — никакой реакции. Сказали, что мы выздоравливающие, вот нас и положили в общую палату.

Дома Александра ждала 6-летняя дочка, жена и долгожданная работа: у 46-летнего мужчины собственный бизнес, который и так пострадал из-за кризиса. Но теперь все рухнуло: Александр опять должен изолироваться без возможности вести дела. Жену тоже госпитализировали с подозрением: у женщины обнаружили поражение легких и повышенную температуру.

Челябинец уже написал обращения в различные инстанции:

— Я хочу спросить непосредственно у президента Владимира Путина и губернатора Челябинской области Алексей Текслера, до каких пор будет продолжаться это издевательство? Почему же заведомо, без возможности выбора, создали опасную ситуацию для моего здоровья? До каких пор будет продолжаться это беззаконие и издевательство над людьми и надо мной?

Официальный ответ от правительства области на свое обращение Александр ждет в течение 30 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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