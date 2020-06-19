«Радио Свобода» отказалось от обвинений в харрасменте в адрес челябинской журналистки

В марте этого года журналист из Челябинской области Нина Давлетзянова рассказала в социальных сетях, как несправедливо с ней поступил московский работодатель. Нина несколько лет отпахала на корпорацию «Радио Свобода», а осенью 2019-го ее вышвырнули за дверь, не доплатив положенные гонорары. Помимо этого женщину обвинили в сексуальных домогательствах к молодому коллеге.

Это ударило по деловой репутации нашей землячки. Давлетзянова не смогла найти новую работу в столице. Она осталась одна на съемной квартире, без денег и с маленькой дочкой.

«УВОЛИЛИ УНИЗИТЕЛЬНО И ЗАДНИМ ЧИСЛОМ»

Началось с того, что молоденький коллега Нины Антон Порваткин написал письмо в американский офис компании. Он пожаловался, что как-то все засиделись в офисе допоздна, а Нина вышли на улицу вместе с ним и проводила его метро...

— В итоге меня уволили задним числом. И крайне унизительно. Уведомление об увольнении отправили по Почте России. И продублировали на адрес мамы в Миассе. У нее как раз накануне случился инсульт. И тут пришло это «письмо счастья». Мама очень расстроилась. У поколения 50-х эта история вызвала шок, — признается Нина.

Нина Давлетзянова судится за свою деловую репутацию с бывшим коллегой Антоном Порваткиным.

Жизнь нашей коллеги оказалась разрушенной. Ей пришлось обращаться к психологу и просить деньги в церкви. Московские журналисты не решились открыто поддержать Давлетзянову. Даже нанятый адвокат неожиданно передумал защищать Нину, забыв вернуть деньги.

Тем не менее Нина решила бороться за свое доброе имя и подала в Тверской районный суд Москвы сразу два иска: о защите чести, достоинства и деловой репутации и о защите трудовых прав. Давлетзянова требует опровергнуть компрометирующие ее данные и выплатить компенсацию за незаконное увольнение.

РАБОТАЛА КРУГЛОСУТОЧНО, НО НЕ В ШТАТЕ

Оба дела Тверской суд Москвы начал рассматривать до пандемии. А на этой неделе, когда работа судов возобновилась, Нину вызвали на заседание по иску к «Радио Свобода».

— На суде глава московского бюро «Радио Свободы» Евгения Назарец заявила, что Давлетзянова была уволена из-за сокращения финансирования, а не из-за харрасмента, — говорит новый адвокат Нины Оксана Труфанова.

Труфанова собирается доказать, что трудовые права Давлетзяновой были нарушены. Нина фактически состояла в трудовых отношениях с корпорацией и выполняла функции штатного сотрудника, но при этом была лишена соцпакета, за нее не отчисляли налоги и гонорары при увольнении ей выплатили не все.

— К следующему заседанию, которое назначено на 16 июля, по нашему ходатайству суд запросил справку из охранной фирмы. Она покажет, что у моей подзащитной был круглосуточный пропуск в офис, она приходила туда постоянно, то есть фактически была штатным сотрудником. Также запрошены штатное расписание и должностные инструкции журналистов, — говорит Оксана Труфанова.

Если факт незаконного увольнения все же признают, Нине положена материальная компенсация. Кроме того бывший работодатель выплатит ей потерянную зарплату, отпускные, оплатит больничные и перечислит налоги на счет в ПФР.

Ранее КП-Челябинск обращалась к бывшему работодателю Нины с просьбой прокомментировать эту историю, однако нашего журналиста не удостоили даже ответом.

ВМЕСТО ОБИДЧИКА ПОВЕСТКУ ВРУЧИЛИ МАМЕ

Непосредственно по харрасменту Нина продолжает судиться с самим Антоном Порваткиным. До пандемии молодой человек не пришел в суд ни разу.

Очередное заседание по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации назначено на 17 июля. На этот раз повестку парню отправили не в Москву, а по месту прописки в Саратовскую область. Документ уже вручили под роспись маме ответчика.

Нина надеется, наконец, встретиться с ним в суде, ведь на бывшей работе ей запретили обсуждать эту тему с обиженным.

Письмо начальницы с обвинениями в домогательствах.

— Согласно правилам корпорации, сексуальное домогательство — это то, как пострадавший воспринимает ситуацию, а не суть намерений того, кто в домогательстве обвинен. Вы должны прекратить любое взаимодействие с пострадавшей стороной, за исключением профессионального: не пытаться выяснить отношения, не пытаться объяснить, что на самом деле вы имели в виду и чего ожидаете от ваших отношений... — предупредила ее начальник.

Письмо Нины с попыткой отстоять свою честь.

— Сейчас мы требуем, чтобы Антон опроверг свои обвинения тем же способом — написал письмо в американский офис корпорации «Радио Свобода». Также мы просим моральную компенсацию в размере одного миллиона рублей. Сумма условная — главное, чтобы он извинился, — говорит Оксана Труфанова.

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