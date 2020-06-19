«Заменили в роддоме на здоровую девочку»: девушка-карлик из Челябинска нашла родную мать в программе Андрея Малахова

Милютине Николаевой из Челябинска 27 лет, но ростиком она как десятилетний ребенок — 130 см. В городе девушку знают, потому что она в качестве волонтера помогает всем, кто нуждается в помощи. В этот раз в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым исполнили ее собственную мечту — нашли родную маму.

Выросла Милютина в детском доме на Дальнем Востоке — родители отказались от нее при рождении. У нее заболевание, при котором нарушается рост костей. Однако Мила сумела справиться с комплексами, переехала в Челябинск, получила здесь высшее образование и нашла для себя большое дело — помогает людям. Она — волонтер проекта «Автобус жизни», спасает бездомных от голода. А во время самоизоляции приносила продукты бабушкам и дедушкам, которым было рискованно выходить в магазин.

Весной сюжет о челябинском волонтере маленького роста, но с огромным сердцем, показали на телеканале «Россия 1» в программе «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Милана рассказала в нем, что очень хотела бы увидеть маму.

— В какой-то момент, помогая людям, я начала замечать, что пытаюсь найти в них кого-то большего, чем просто человека, которому я помогаю. С рождения я не знаю, что такое мама, что такое семья. Я бы хотела найти маму, посмотреть на нее, — рассказала девушка.

После эфира в редакцию позвонила некая Татьяна и предположила, что Милана — ее дочь.

ДОЧЬ «ПОХОРОНИЛИ»

Татьяна отказалась от новорожденной малышки 27 лет назад. Говорит, по совету врачей. Медики сказали, что ребенок с таким недугом не выживет. А близким женщина соврала, что малыш умер.

Почти месяц после первого эфира с Милой Татьяна не могла решиться на звонок журналистам — боялась:

— Я была не уверена, как она меня встретит, может она скажет: «Ты меня бросила, зачем ты мне нужна? Уходи». А может у нее другая семья, я явлюсь и нарушу весь ее покой.

На эфир Татьяна приехала со своей сестрой-близняшкой. На коленях попросила прощения у Милютины. Однако извиняться ей перед девушкой было не за что — она оказалась не ее мамой. Результаты ДНК-теста не подтвердили родство.

Но Татьяна призналась, что потом так и не обзавелась детьми — боялась, что тоже родятся нездоровыми.

РОДНЫЕ ОБЩАТЬСЯ НЕ ЗАХОТЕЛИ

Казалось бы, Милане не удастся поставить точку в своем прошлом. Но Андрей Малахов сообщил, что в редакцию позвонила еще одна женщина — соседка настоящей матери Милютины, которая сейчас проживает в Хабаровске. Выяснилось, что мать отказалась от Милы добровольно, взяв в роддоме вместо нее здоровую девочку-отказника. До 18 лет женщина платила алименты, но ни разу не попыталась связаться с родной дочкой.

Милютина и ее биологическая мать. Фото: ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир»

Вместе со съемочной группой Милютина прямо из студии отправилась в Хабаровск. Бабушка не пустила внучку на порог. А родная мать предложила пообщаться в машине, без съемочной группы.

— Когда я задавала вопросы почему и зачем... она... молчала, — говорит Милютина. Возможно, она хотела что-то сказать, но боялась.

— Я — воцерковленный человек, мне бояться нечего, кроме кары Господа. И во всех своих грехах я уже покаялась, — ответила биологическая мать Милютине.

Также Мила попыталась встретиться с девушкой, которая 27 лет жила в ее родной семье. Она приехала к ней на работу в поликлинику, но встрече девушек помешала мать.

Девушка-карлик из Челябинска нашла родную мать на программе Андрея Малахова Прямой эфир .Видео: ток-шоу Андрей Малахов. Прямой эфир

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