«Мама, извини, я скейтер»: как в Челябинске парни на досках развивают новый вид олимпийского спорта

Любители ломать памятники, бортики и перила или спортсмены экстремального вида спорта, которые постоянно борются со своими страхами и зарабатывают этим себе на жизнь? КП-Челябинск поговорила с тремя скейтбордистами, младшему из которых всего шесть лет. Встретились мы с ними в специально организованном небольшом скейт-парке

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Анатолий Янченко. Фото: Егор Ивлев

Анатолий Янченко, 29 лет. Один из создателей Федерации скейтбординга Челябинской области. Катается на доске 18 лет.

Как пришла идея создать Федерацию скейтбординга Челябинской области?

— Недавно скейтбординг стал олимпийским видом спорта, плюс связались с друзьями из Москвы: у нас существует Федерации скейтбординга России, которая тоже активно развивается. Так мы зарегистрировали спортивную некоммерческую организацию и начали работать.

Когда он стал олимпийским видом спорта?

— В Токио должны были быть первые игры, но из-за пандемии все это дело отменилось. Планируется на следующую олимпиаду.

Неужели скейтбординг стал так популярен?

— Если взять Instagram Олимпийских игр (2,6 млн.), Street League Skateboarding (2 млн.) и X Games (2,8 млн.), то это примерно одно и то же количество подписчиков. Людям нравится смотреть на экшен, это очень популярно.

Как долго вы стучались в администрацию города с предложением создать федерацию?

— На самом деле не очень долго. Зарегистрировались мы в прошлом году, администрация быстро пошла на контакт, появилась какая-то поддержка. Планируем и дальше сотрудничать: проводить разные мероприятия, открывать новые скейт-парки, будем формировать сборную области.

Ребята буквально летают на площадке. Фото: Егор Ивлев

А за это время что успели сделать?

— В том году мы успели провести около девять мероприятий в Копейске, Миассе, и еще каком-то городе, сейчас не вспомню. Из-за этого большое количество народу стало кататься, у ребят появилась конкуренция и мотивация.

Место, где мы сейчас находимся, можно назвать первым Челябинским скейт-парком?

— Можно и так сказать. Он изначально стоял возле памятника Курчатову, потом какое-то время складировался, затем был на площади Революции, и в том году администрация выделила нам место на Коммуны, 92 (в парке им. Ю. Гагарина), теперь он тут постоянно. Отличное место в лесу.

Что насчет крытых скейт-парков?

— Зимовали мы в «Кубе» на 3 этаже, с местом очень помогли знакомые, там были хорошие условия. До этого тоже были крытые площадки, но они постоянно переезжали то в один ангар, то другой. А в ТРК родителям и детей не страшно приводить. Но вообще у администрации есть планы построить крупный экстремальный комплекс. Там смогут заниматься скейтбордисты, велосипедисты, плюс будет экстремальный самокат, ролики.

Вы, получается, все время прожили в Челябинске?

— Почти. На какое-то время уезжал в Петербург, потом в Краснодар, посмотрел, как все это дело там развивается и, конечно, хочется, чтобы и здесь ничего не стояло на месте. Потому что город и люди полны потенциала.

А катаетесь сами сколько?

— Уже около 18 лет. Был какой-то перерыв года 3-4. Каких-то супер трюков я уже не сделаю, но все это время я полностью в теме.

Наверное, уже успели объехать всю Россию?

— Не то чтобы прямо всю, но много где побывал. Хороших скейт-парков не так много в стране. Только года 2-3 назад это стало мощно развиваться. Когда я катался, площадок-то и не было толком.

С чем связан этот бум?

— Молодежь очень сильно интересуется этим спортом, плюс скейтбординг сам по себе не существует, это некий комплекс субкультур: тут и граффити, и bmx (велосипед для трюков), и музыка, а все вместе — это одна большая тусовка.

Девчонок тоже больше приходит?

— Да, с каждым годом все больше и больше. Вот если сейчас даже глянуть, пара тройка катается. И у многих получается делать сложные трюки.

Как насчет стереотипа, что скейтбордисты портят памятники и вообще городскую среду?

— Это не то чтобы прям стереотип, скейтбордисты и правда часто катаются на памятниках и объектах архитектуры. Но это связано в основном с тем, что нет скейт-парков. Поэтому ребята идут туда, где они видят ступеньки, бортики, перила. Посмотрите, сколько тут сейчас людей. Им никуда идти не нужно, они спокойно катаются.

Какие-то возрастные рамки есть у скейтбордистов?

— Нет, я вот недавно смотрел крупные соревнования Vans Park Series и там вместе с шестнадцатилетним парнем катался скейтбордист, которому 47 лет. Во время выступления за первые попытки он набрал даже больше баллов, чем молодежь. Конечно, до крупных соревнований совсем маленьких детей не допускают, но верхней границы нет.

Какие дальнейшие планы у областной Федерации скейтбординга?

— Проведение официальных соревнований не только в Челябинске, но и в Копейске, Миассе, Южноуральске, Карабаше для формирования сборной области. Чтобы потом отправлять наших ребят в столицы на крупные состязания.

Instagram: @fedskate74

Виктор Шарипов. Фото: Егор Ивлев

Виктор Шарипов, 19 лет. Катается с 11 лет, работает инструктором по скейтбордингу, является амбассадором скейт-магазинов.

Как все началось?

— Просто проходил мимо скейт-парка, увидел ребят на Курчатова, это как раз была самая первая площадка, и все, мне понравилось.

Как родители отреагировали: сразу купили скейт?

— Ой, нет, первый скейт я собрал с помощью ребят. Родители на это всегда реагировали плохо, потому что были травмы. Но потом постепенно начал развиваться, награды, места какие-то брать, и они уже нормально это восприняли.

Сам собрал доску?

— На самом деле это не тяжело. Вот если ты приходишь даже кататься, можно заодно у ребят поспрашивать, у каждого есть какие-нибудь старые детали. У нас все щедрые, просто: «На, держи». Вот так взял и собрал скейтборд.

Как долго нужно учиться, чтобы получился первый трюк?

— Немного: если у тебя хорошо с координацией, нормально стоишь на скейте, то там достаточно 15 минут. Но каждому дается по-разному. Кому-то достаточно недели, кому-то 15 минут, кому-то дня.

А какой трюк у тебя получился сначала?

— Просто прыжок. Он называется Олли.

Какие первые травмы у тебя были?

— Ой, их было очень много. Я ломал по два раза обе руки, ломал ногу, пальцы на руках, подворачивал лодыжки. И вроде бы все.

Не хотелось после этого перестать кататься?

— После каждой травмы мне хотелось больше кататься. Кто не падает, тот не поднимается.

Получается, сколько тебе лет было, когда ты начал?

— Мне было 11.

С возрастом не почувствовал, что тяжелее стало?

— Почувствовал. Постепенно появляется страх. Раньше, когда начинал кататься, было не так. Сейчас с этим психологически надо бороться. Пытаюсь побороть страх прыгать.

И как, получается?

— Просто стараюсь себя настроить, что не упаду, сейчас сделаю трюк. И вот так, с каждой попыткой, страх уменьшается и исчезает.

Почему защиту не используешь?

— Ну, у нас на скейтборде не очень кататься в защите. Это неудобно и не круто. Если учишься, — нормально. А так реально неудобно. Там травм-то даже нет таких прям, нет такого, что ты постоянно падаешь на локоть или коленку. Скейтеры падают на пятую точку. Ты должен упасть и откатиться, и все, тогда не больно.

На скейт площадке очень атмосферно: доски с граффити добавляют антуража. Фото: Егор Ивлев

Ты упомянул соревнования, а как на них попасть, где они проходят?

— Да у нас даже в Челябинске проходят соревнования постоянно, но я вообще езжу по России. Здесь слишком скучно.

А в России где самые важные?

— В Казани крутой парк, в Санкт-Петербурге, в Москве, Краснодаре. У нас пока это только начинает развиваться. Вот в этом году отличный скейт-парк поставили здесь (Коммуны, 92).

В области есть хорошие места?

— Есть: в Магнитогорске, Миассе, Чебаркуле, Южноуральске. Еще в июле я поеду строить парк в Карабаш.

Много скейтов успел сломать?

— Очень. За прошлый год я сломал около 70-ти досок.

Обалдеть. А ты их сейчас покупаешь или сам продолжаешь собирать?

— Мне дают их бесплатно. Я за магазин катаюсь.

Кстати, финансовая сторона, можно ли на этом как-то заработать?

— Да, конечно можно. Но, надо быть, во-первых, талантливым, во-вторых, если ты начинаешь за что-то кататься, то у тебя появляются сразу какие-то обязанности. Надо снимать видео, делать фотографии. Если по городам — отправляться на соревнования. И так за счет контракта тебе выплачивают деньги, дают одежду, всякое такое.

Ты сам себя этим обеспечиваешь?

— Да. Я до этого работал в магазине, где это все продавалось, а сейчас я тренирую детей и взрослых и так же катаюсь за магазины. Желающих сейчас, кстати, настолько много, что времени не хватает всех научить.

И сколько ты зарабатываешь?

— Около 30 тыс. руб.

А насколько удобно кататься по городу?

— Есть два варианта скейтборда. Вот, допустим, на моем скейте сейчас стоят колеса поменьше, они предназначены для скейт-парка. А для езды по городу беру с собой большие колёса.

Это из-за плитки?

— Да, она сейчас у нас вообще везде. Но и асфальт не сказка. На больших колесах это не чувствуется, так же ездишь, кайфуешь. А в скейт-парке у нас прорезиненный асфальт. Он более мягкий и комфортный.

Есть ли какие-то стереотипы у окружающих о скейтбордистах?

— Да, да, есть. По большей части к скейтбордистам относятся как-то… что это все неформалы, все ездят, все портят, пьют, курят. На самом деле это не так, все равно это спорт. Даже если ты ездишь на каких-нибудь ступеньках, прыгаешь на перилах.

Instagram: @victor_sharipov_

Павел Чертков. Фото: Егор Ивлев

Павел Чертков, 6 лет. Впервые встал на доску в 4 года. Не стал ждать, пока вырастит, а просто взял и поехал.

Как ты начал кататься?

Паша: Все началось, когда мы купили самый мой маленький скейт. Я пробовал делать Олли на бортик (просто прыжок, прим. ред.).

Елена (мама Паши): Да мы в магазин просто зашли, попросил купить доску, она была совсем недорогой. Мы еще тогда не разбирались, что это не скейт, а так, игрушка.

А ты до этого видел где-то, как катаются?

Паша: Видел. Здесь много ребят, я смотрю на них, учусь.

Елена: Он сначала на bmx катался, мы в скейт-парк ходили. Вот увидел другие виды. Скейт его как-то притянул.

Уже успел получить какие-то травмы?

Паша: Да, все ноги в синяках были.

Но ничего себе не ломал?

Паша: Нееет. А как?

Не страшно вам его отпускать?

Елена: Страшно, Паша любитель попрыгать с больших высот. У меня такая история получается, что я снимаю постоянно, и когда сложные трюки, где он падает, я смотрю в объектив камеры. Падение я вижу постфактум. Но он встает и дальше делает. Значит, может. Если я буду бояться, так он тоже будет бояться тогда.

Какому трюку было сложнее всего учиться?

Паша: Кикфлип. Это когда доска на месте крутится.

Когда у тебя получился первый трюк?

Паша: Ну, не знаю. Давно. А, я вспомнил. У меня была такая вот доска, чуть-чуть поменьше. Красная. Я научился на ней делать Олли. Но невысокий.

Елена: Да, это было два года назад.

Паша - единственный маленький скейтер в Челябинске. Зато самый бесстрашный. Фото: Егор Ивлев

На чем-то еще катаешься?

Паша: Да, на горных лыжах, на беговеле катался. И футболом еще занимаюсь. И английским.

Какой-то новый трюк разучиваешь сейчас?

Паша: Кроме Кикфлипа нет.

А вообще чему мечтаешь научиться?

Паша: Самый сложный трюк — импасбл (прыжок с перекручиванием доски, прим. ред).

Насколько реально сделать такой трюк в твоем возрасте?

Паша: Надо Олли повыше научиться делать.

Ты на соревнования ездил уже?

Паша: Да. На Simple Session (соревнование по скейтбордингу, которое проходит в Таллине и Хельсинки), еще в Москве был.

И как тебе?

Паша: Я не участвовал, но смотрел. Там очень крутые скейтеры. Один скейтбордист на флайбоксе (трамплин, прим. ред) прям сальто сделал. Я еще так только на батуте на прыговом скейте, пробую делать сальто. И вот, докручиваю, но сложно брать. Не получается.

Как часто приходишь кататься в парк?

Паша: По-разному, могу вообще через неделю приходить.

Тут много ребят твоего возраста? Или все старше?

Паша: Все старше, только самокатеры такие маленькие бывают.

На самокате тебе не очень интересно кататься?

Паша: Не, не интересно.

А на чем бы ты еще хотел поучиться?

Паша: На сноуборде. Я вот учился, но сложно.

Елена, а вы вместе с Пашей кататься не пробовали?

Елена: Как раз в прошлом году купила себе скейтборд, думаю, не буду отставать от сына. Весной упала сильно и все, так он и пылится на балконе. Страшно с возрастом переживать падения.

Instagram: @superpasha7

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