2020-06-27T13:04:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Где получить справку об отсутствии коронавируса в Челябинске 2020: кому она нужна и сколько стоит

Где получить справку об отсутствии коронавируса в Челябинске 2020
Валентина ВАГАНОВА
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Справки об отсутствии коронавируса могут потребовать на работе, в отеле или санатории, а также в медучреждении.Справки об отсутствии коронавируса могут потребовать на работе, в отеле или санатории, а также в медучреждении.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Из-за коронавируса нам приходится привыкать к новой реальности — маски в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, ежедневное измерение температуры на работе и еще одно новшество — медицинские справки об отсутствии коронавируса. Мы выяснили, кому они нужны, где оформить такую справку и сколько это стоит.

Кому может понадобиться справка об отсутствии коронавируса?

Туристам — некоторые регионы требуют справки при въезде. Например, недавно такое ограничение действовало для всех приезжающих в Курганскую область, но с 20 июня его сняли. Однако есть исключение — гости из эпиднеблагополучных субъектов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, ХМАО, ЯНАО, Якутия, Мурманская область, с них по-прежнему требуют справку.

Также документ об обследовании на COVID-19 просят при заселении в некоторые санатории или отели. Если вы собираетесь в отпуск в другой регион, позвоните на местную горячую линию по коронавирусу и узнайте, нужна ли туристам справка об отсутствии коронавируса.

Также справку могут потребовать на работе, особенно у командированных. А еще в Челябинской области без COVID-обследования не принимают беременных в роддомах.

— Медицинские организации принимают плановых пациентов со справкой об обследование на COVID-19 не менее, чем за семь дней. Связано это с профилактикой заносов инфекции в медицинские организации, — объясняют в областном минздраве. — Анализ для беременных бесплатный. Для того, чтобы его сделать, надо взять направление у своего лечащего врача в женской консультации.

Если беременная женщина поступит в экстренном порядке, ей в родильном доме сделают анализ экспресс-методом в течение 15 минут. Она поступит в отдельный бокс, и по результату анализа дальше будет определена маршрутизация.

Где сдать анализ и получить справку?

Сдать тест на коронавирус в Челябинске может любой желающий — за деньги. Анализы делает областной СПИД-центр и частные лаборатории: «Инвитро», «Лотос», «Гемотест». Стоимость — от 1930 руб. Подробнее о обследовании на коронавирус в этих лабораториях, можете прочитать в нашем материале.

Если вы прошли тест на коронавирус бесплатно (делают заболевшим или контактным) — справку можно запросить в поликлинике по месту жительства.

Анализ на антитела (экспресс-тест) подходит для такой справки?

Иммуноферментный анализ (ИФА) определяет наличие вируса в организме человека или иммунитета к нему. Если по запросу предприятия или санатория эта справка подходит, значит ее можно использовать.

Для выявления антител кровь берут из вены. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для выявления антител кровь берут из вены.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сколько действует справка?

Как правило, справка действительна до семи дней. Однако в месте, где она требуется, могут быть свои правила. Лучше уточнить, за какое время начинать оформлять документ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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