«Боимся за ее жизнь»: пациентка, заразившаяся коронавирусом в онкоцентре Челябинска, осталась без медпомощи

Месяц назад Анне Хатиповой из Магнитогорска удалили опухоль в онкоцентре Челябинска. Пенсионерка собиралась на выписку. Но у нее поднялась температура. Прямо в клинике Анна Васильевна и еще больше 80-ти пациентов подхватили коронавиус.

— Не знаю как, — признается она, — может в буфете, куда ходили больные со всех отделений без масок. А, может быть, и врачи занесли, ведь они бегали по этажам из отделения в отделение.

Так как у женщины онкология, она старалась беречь себя в обычной жизни. До операции даже из дома не выходила. Близкие привозили продукты и ставили ей под дверь. Но зараза добралась до пенсионерки в Челябинске.

«НЕ ЛЕЧАТ, А ТОЛЬКО СБИВАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ»

Из онкоцентра с температурой под 40 градусов и с двусторонним воспалением легких, обнаруженным на КТ, пенсионерку отправили в инфекционку ГКБ № 9.

Здесь у женщины взяли мазок на ковид, начали давать лекарства. В отделении Анне Васильевне очень понравилось: она лежала в отдельном боксе и врачи уделяли ей много внимания. Но уже в прошлый понедельник больную перевели в здание по соседству — в отделение для больных с легкой степенью коронавируса. Его открыли на базе роддома.

— Палаты здесь, конечно, хорошие. Мы лежим на втором этаже, где до этого были мамы с младенцами. На стенах вокруг рисунки. Но внимания от врачей не добиться, — говорит Анна Васильевна.

Хирург пришел к пациентке лишь на третьи сутки, хотя ей до сих пор положены перевязки. После перевода женщине перестали давать противовирусное лекарство. Температуру сбивали дешевым парацетамолом, но эти таблетки не помогали. Не помогал и прописанный ранее антибиотик, но менять его доктора не спешили. По словам женщины, медсестра в процедурной не смогла найти вену и просто не стала делать укол.

От температуры пациентку знобило. Она просила выдать ей еще одно одеяло. Но никто ее не услышал. Тогда Анна Васильевна тайком взяла в коридоре простынку из кучи сложенного там белья. Даже градусник, чтобы отслеживать температуру в динамике, пенсионерке привезли родственники из Челябинска.

— Меня качает, ходить тяжело. Но в палатах уколы почему-то не ставят. Зовут в общую процедурную, а там очередь. Еще и люди стоят из разных палат: одни с ковидом, другие пока с подозрением. Медсестрам жарко в своих спецкостюмах — окно в процедурной всегда нараспашку. А меня трясет от озноба. Впечатление от роддома плохие. Ощущение, что сюда набрали студентов и медикам на тебя наплевать, — говорит Анна Хатипова.

«ДОЗВОНИТЬСЯ ДО МЕДИКОВ НЕВОЗМОЖНО»

Анна Васильевна жаловалась родным, что ей плохо — физически и морально. Дочка пенсионерки пыталась дозвониться до медиков, однако дистанционно на ее претензии и вопросы доктора не отвечают. Семья решила жаловаться открыто — в КП-Челябинск.

— Мы понимаем, что всем сейчас трудно. Но мама после онкологической операции. Мы очень переживаем за ее жизнь. Если к ней не подходят, ее толком не лечат, становится очень страшно, ведь болезнь может убить за несколько дней, — говорит дочка Анна Васильевны Юлия.

Только к концу недели ситуация начала выправляться: пенсионерке принесли одеяло и обещали заменить антибиотик.

Наш источник в больнице предположил, что конфликтная ситуация могла сложиться из-за того, что отделение только-только открыли. Анну Васильевну перевели туда на второй день работы.

Руководитель госпитальной базы в роддоме КГБ № 9 отрицает проблему, однако пообещал подойти к Анне Васильевне лично.

— Работа в отделении налажена отлично, ведь это бывший роддом. С порядком здесь очень строго. К Анне Васильевне я подойду, узнаю, что ей не нравится, — пообещал КП-Челябинск заведующий отделением Александр Андриенко.

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