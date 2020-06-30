«Нереально крутой парень»: Артем Дзюба позвал челябинского школьника на матч сборной России

«С меня футболка»: так закончил свое видеообращение капитан сборной России по футболу Артем Дзюба к челябинскому школьнику Савве Ярыгину. Шестиклассник поразил всех своей благотворительной акцией по сбору макулатуры. На вырученные средства он покупает футбольные мячи для детских домов.

Артему Дзюбе было приятно узнать, что школьник является фанатом сборной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/787869" frameborder="0"></iframe> Артем Дзюба позвал Савву Ярыгина из Челябинска на матч сборной России.Видео: twitter.com/TeamRussia

— Я узнал твою историю и был сильно поражен. Ты большой молодец, нереально крутой парень. Безумно приятно, что помимо Криштиану Роналду тебе нравлюсь я. Будем стараться радовать тебя победами сборной, забивать больше голов. Я хочу пригласить тебя на наш ближайший матч, с меня футболка, — рассказал Дзюба.

Благодаря любви к футболу мальчик решил помогать детям, оставшимся без родителей.

— Сын обожает футбол. Кроссовки на нем просто «горят». По несколько пар за лето покупаю. А тут мы с ним пошли покупать футбольный мяч. Он говорит: «Давай купим два, а второй я подарю детскому дому». Спросил, — кто детям такие вещи покупает? Говорю – государство. Он мне: «Я тоже буду помогать». Вспомнил, что можно зарабатывать на макулатуре. Вот и выдвинул такую идею — покупать футбольные мячи и дарить их детским домам, — рассказала мама Светлана Ярыгина.

Так и решили проводить благотворительные акции по субботам во дворе своего дома.

ХК «Трактор» также помог со сбором. Фото: ХК «Трактор»

Кстати, мама мальчика работает в организации, которая развозит продукты, детское питание по больницам, приютам. А еще ухаживает за пожилыми людьми, проводит мастер-классы. И Савва ей помогает. Я ей давно помогаю.

Недавно добрыми делами Саввы также заинтересовались в хоккейном клубе «Трактор». Так мальчику подарили пять футбольных мячей и пять коробок макулатуры, которые он также передал в нужные руки. Экологическую инициативу мальчика оценили и в минэкологии.

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