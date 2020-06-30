2020-06-30T20:49:23+03:00
Общество

«Я просто офигел»: школьник из Челябинска о приглашении на матч от Артема Дзюбы

Смотрим, первые эмоции мальчика [видео]
Алексей МИКУШИН
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Савва и его друг смотрят видеопослание ДзюбыСавва и его друг смотрят видеопослание Дзюбы
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Видеообращение от Артема Дзюбы стало большой неожиданностью для челябинского школьника Саввы Ярыгина, собирающего макулатуру, чтобы купить мячики детдомовцам. Мальчик как обычно играл в футбол во дворе, когда мама показала ему запись. Мы созвонились с юным волонтером и его мамой.

— Я просто офигел, когда услышал, что сам Дзюба меня приглашает на матч сборной России и обещает мне подарить свою футболку! Это круто! У меня дома есть одна футболка с надписью «Дзюба» на спине. Но, чтобы из рук его самого! Это космос! У меня два кумира: Роналдо и Дзюба. Футболки с их именами у меня есть. Но это не оригиналы. А тут такое! — не может сдержать эмоций Савва Ярыгин.

Школьник из Челябинска смотрит видеопривет от Артема Дзюбы.Видео: творческая группа «Апрель»

Мама Саввы Анна Владимировна рассказала, что когда Савва увидел «видеописьмо» самого Артема Дзюбы, то у него были только гласные – «о», «а», «Дзюба, приглашает меня».

— Я даже не знаю, что сказать. Но, если Артем пригласит Савву в Москву, то придется ехать. Или футболка придет по почте. Не имеет значения. Это так здорово, — рассказала Анна Ярыгина.

Сам Савва в ближайшую субботу, 4 июля собирает макулатуру во дворе на Свердловском проспекте, 24-б с 11:00 до 12:00. Только просит приносить книги, журналы, картон, газеты в перевязанном виде.

Кстати, после публикации «Комсомольской правды» - Челябинск» акцию Саввы Ярыгина поддержали Минэкологии Челябинской области и хоккейный клуб «Трактор».

Артем Дзюба позвал Савву Ярыгина из Челябинска на матч сборной России.Видео: twitter.com/TeamRussia

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ИСТОЧНИК KP.RU

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