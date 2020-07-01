«Урал Балкон»: остекление и благоустройство ваших балконов
Компания «Урал Балкон» создана в 1998 году. Деятельность фирмы была направлена на оказание услуг населению по остеклению и благоустройству балконов, защиты помещений от несанкционированного доступа, путем установки металлических решеток и дверей.
Все эти годы фирма успешно развивалась. Накоплен большой производственный опыт. Фирма имеет свою производственно-техническую базу и складские помещения. Открыты новые направления деятельности: производство пластиковых окон, алюминиевых рам, кованых изделий, новых балконов, входных групп. Организована продажа металлопроката, а также его резка, рубка и доставка.
Преимущества «Урал Балкон» :
— собственная материально-техническая база,
— подготовленные и квалифицированные сотрудники,
— инженерно-технический состав.
Накоплен богатый опыт в оказании услуг населению и организациям. Компания работает за наличный и безналичный расчет.
Для постоянных клиентов действует поощрительная система скидок. На территории базы открыто дочернее предприятие «Металл Маркет» по продаже металлопроката, а это означает, что изделия стоят дешевле для покупателя.
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«Урал Балкон»
г.Челябинск , ул. Автоматики 9 А;
Тел.: (351) 278-75-92, 89026089818;
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