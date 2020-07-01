«Урал Балкон»: остекление и благоустройство ваших балконов

Компания «Урал Балкон» создана в 1998 году. Деятельность фирмы была направлена на оказание услуг населению по остеклению и благоустройству балконов, защиты помещений от несанкционированного доступа, путем установки металлических решеток и дверей.

Все эти годы фирма успешно развивалась. Накоплен большой производственный опыт. Фирма имеет свою производственно-техническую базу и складские помещения. Открыты новые направления деятельности: производство пластиковых окон, алюминиевых рам, кованых изделий, новых балконов, входных групп. Организована продажа металлопроката, а также его резка, рубка и доставка.

Преимущества «Урал Балкон» :

— собственная материально-техническая база,

— подготовленные и квалифицированные сотрудники,

— инженерно-технический состав.

Накоплен богатый опыт в оказании услуг населению и организациям. Компания работает за наличный и безналичный расчет.

Для постоянных клиентов действует поощрительная система скидок. На территории базы открыто дочернее предприятие «Металл Маркет» по продаже металлопроката, а это означает, что изделия стоят дешевле для покупателя.

Если вы хотите отдать свой голос за компанию «Урал Балкон», выберите соответствующие номинации на странице голосования.

«Урал Балкон»

г.Челябинск , ул. Автоматики 9 А;

Тел.: (351) 278-75-92, 89026089818;

uralbalkon.ru

На правах рекламы.