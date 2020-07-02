2020-07-02T21:56:26+03:00
Общество

Лазерное шоу и секретный фейерверк: Челябинск отметил получение звания города трудовой доблести

Смотрим видео и фоторепортаж
Ирина ФАДЮШИНАСергей ГРУШАКОВ
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Лазерное шоу устроили на фасаде ЮУрГУЛазерное шоу устроили на фасаде ЮУрГУФото: Ирина ФАДЮШИНА
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В Челябинске присвоение звания «Город трудовой доблести» решили отметить фейерверком и лазерным шоу «Сияние Победы». 3D-концерт устроили на фасаде главного корпуса ЮУрГУ.

Челябинск отметил получения звания города трудовой доблести.Видео: Ирина Фадюшина

Устроить масштабное празднование властям помешала эпидемия коронавируса. Для того чтобы не собирать много зрителей о концерте и фейерверке сообщили в последний момент.

Возле ЮУрГУ собрались десятки автомобилей. Многие приехали по традиции пообщаться с друзьями и на концерте оказались случайно. Лазерное шоу длилось 15-минут.

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

— Шоу, видимо, готовили ко Дню Победы. В целом интересно, но без музыки смотреть скучновато. Кто-то ребят просто включили музыку в машине, чтобы было веселее, — передает наш корреспондент с площадки Ирина Фадюшина.

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Новые звания получили 20 российских городов, включая Челябинск и Магнитогорск. Указы об этом подписал президент Владимир Путин. Разбираемся, что дает жителям новый статус и изменится ли жизнь южноуральцев.

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

Фото: Егор Ивлев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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