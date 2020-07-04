Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 июля 2020: аншлаг на озерах и ЮУрГУ на карантине
Коронавирус продолжает свое шествие по Челябинской области. С каждым днем число зараженных растет. По данным на утро 5 июля в регионе подтверждены 8129 случаев заболевания COVID-19, это +136 новых подтверждений к предыдущему дню. Всего зараженных сейчас остается 3232 человека.
За прошедшие сутки умерли три человека:
— злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) - пациент, 43 года;
— острый лейкоз, бактериальная пневмония (ковид сопутствующий) - пациентка, 90 лет;
— острый лейкоз, диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ковид сопутствующий) - пациентка, 62 года.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ
До 12 июля в регионе объявлен режим повышенной готовности:
- обязательный масочный режим в общественных местах;
- требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний;
- запрет на проведение массовых мероприятий и работу ТРК;
- разрешено сменить место самоизоляции на дачах и садовых участках, проследовав к ним на личном автотранспорте или такси.
ЧТО РАЗРЕШЕНО
Возобновляется работа:
- летних кафе и открытых веранд;
- фитнес-центров;
- зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях
ДЛЯ ТУРИСТОВ
В выходной день берега на озерах заполнили отдыхающие. Несмотря на режим ограничений, туристы спокойно посещают природные памятники, купаются в водоемах.
На подходах к природным памятникам полно машинФото: Юлия РЕУТОВА
Заповедник «Аркаим» открыли для посетителей. Разрешены проживание в гостиницах и вагончиках, а так же со своей палаткой на оборудованной территории. При этом музейные объекты пока закрыты, экскурсии не проводятся. Обслуживание производится только при наличии масок и перчаток. Сейчас в Кизильском районе действует противопожарный режим, поэтому разведение костров запрещено
Режим ограничений туристов в Сугомакской пещере не пугаетФото: Юлия РЕУТОВА
КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ
40 студентов ЮУрГУ поместили в обсерватор на озере Смолино на две недели. Их отправили на карантин после того, как стало известно, что у четверых граждан Китая, которые тоже учатся в вузе, заподозрили коронавирус. Все изолированные контактировали с ними.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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