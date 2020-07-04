Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 5 июля 2020: аншлаг на озерах и ЮУрГУ на карантине

Коронавирус продолжает свое шествие по Челябинской области. С каждым днем число зараженных растет. По данным на утро 5 июля в регионе подтверждены 8129 случаев заболевания COVID-19, это +136 новых подтверждений к предыдущему дню. Всего зараженных сейчас остается 3232 человека.

За прошедшие сутки умерли три человека:

— злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) - пациент, 43 года;

— острый лейкоз, бактериальная пневмония (ковид сопутствующий) - пациентка, 90 лет;

— острый лейкоз, диссеминированное внутрисосудистое свертывание (ковид сопутствующий) - пациентка, 62 года.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ

До 12 июля в регионе объявлен режим повышенной готовности:

- обязательный масочный режим в общественных местах;

- требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний;

- запрет на проведение массовых мероприятий и работу ТРК;

- разрешено сменить место самоизоляции на дачах и садовых участках, проследовав к ним на личном автотранспорте или такси.

ЧТО РАЗРЕШЕНО

Возобновляется работа:

- летних кафе и открытых веранд;

- фитнес-центров;

- зоопарков, но только экспозиций на открытых территориях

ДЛЯ ТУРИСТОВ

В выходной день берега на озерах заполнили отдыхающие. Несмотря на режим ограничений, туристы спокойно посещают природные памятники, купаются в водоемах.

На подходах к природным памятникам полно машинФото: Юлия РЕУТОВА

Заповедник «Аркаим» открыли для посетителей. Разрешены проживание в гостиницах и вагончиках, а так же со своей палаткой на оборудованной территории. При этом музейные объекты пока закрыты, экскурсии не проводятся. Обслуживание производится только при наличии масок и перчаток. Сейчас в Кизильском районе действует противопожарный режим, поэтому разведение костров запрещено

Режим ограничений туристов в Сугомакской пещере не пугаетФото: Юлия РЕУТОВА

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКЕ

40 студентов ЮУрГУ поместили в обсерватор на озере Смолино на две недели. Их отправили на карантин после того, как стало известно, что у четверых граждан Китая, которые тоже учатся в вузе, заподозрили коронавирус. Все изолированные контактировали с ними.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru