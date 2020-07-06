2020-07-06T11:45:48+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

«Русдверь»: двери мечты и профессиональный сервис

Свыше тридцати тысяч дверей были установлены по всему Уралу
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«Русдверь» — это компания, которая работает на результат. Здесь можно купить двери под ключ от подбора с экспертом до монтажа с гарантией. Изначально «Русдверь» существовала только в Челябинске, но благодаря профессионализму сотрудников и современному подходу компании удалось расшириться. Сегодня филиалы расположены в Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени. Более десяти тысяч клиентов получили качественное обслуживание, и свыше тридцати тысяч дверей были установлены по всему Уралу.

«Русдверь» — официальный партнер более чем двадцати фабрик. Магазин предлагает 3000 вариантов по цене от 4000 до 80000 рублей. Здесь можно найти двери на любой вкус: раздвижные купе, межкомнатные перегородки, складные, утепленные входные двери для частных домов, железные в квартиру с отличной звукоизоляцией и многое другое. Нестандартные размеры проема так же не станут преградой. В фирменных салонах есть выставки дверей и образцы цветов. Каждый клиент сможет найти для себя двери мечты.

Подбор двери может показаться простой задачей. Но поверьте на слово: если решите разобраться с этим самостоятельно, придется потратить уйму времени. Лучше обратиться к специалистам. От вас потребуется только вызвать замерщика, рассказать, почему решили поменять старую дверь и выбрать декор по вкусу. 72% клиентов главным отличием компании называют высокое качество консультации и вежливость сотрудников. 80% покупателей приятно удивлены профессионализмом монтажников.

Компания «Русдверь» работает для тех, кто не хочет тратить много времени на изучение огромного ассортимента. Хочется сделать правильный выбор, но нет времени разбираться? Доверьтесь профессионалам!

Проголосовать за компанию «Русдверь» можно на странице проекта «Лучший строитель-2020. Южный Урал».

г.Челябинск, Свердловский проспект, 6;

Тел.: (351) 200 33 81;

rusdver.net

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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