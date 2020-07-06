2020-07-06T13:12:36+03:00
Лучший строитель. Южный Урал

«ДомАстрой»: проектирование и строительство малоэтажных домов

Основная цель работы — дать качественный продукт, которым можно гордиться!
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Строительная история компании «ДомАстрой» начинается с 2013 года. Именно в этом году один из основателей компании построил свой первый фундамент для заказчика, выбрав не самый легкий путь — загородное строительство малоэтажных домов и коттеджей.

Спустя пять лет, имея за плечами более 500 построенных объектов, образовалась строительная компания «ДомАстрой». Основная цель работы — дать качественный продукт, которым можно гордиться!

На сегодня компания ставит своей задачей по возможности максимально освободить заказчиков от большинства проблем и трудностей: выбор участка, проектирование домов, сметные расчеты, геология, помощь с документами (уведомления о строительстве, подключения электричества), строительство и регистрация дома.

Команда «ДомАстрой» — это более 20 квалифицированных сотрудников, которые не просто ходят на работу, а создают новое на рынке строительства!

Нам важно понимать что, каждый построенный проект, поможет улучшить качество жизни людей.

Два принципа, которым мы следуем:

1. Заказчик всегда получает тот результат, который мы обещали ему и за те деньги, который указаны в договоре

2. Мы всегда стремимся к улучшению качества строительства и сервиса компании.

Основные преимущества работы с компанией «ДомАстрой»:

— полное сопровождения до момента регистрации дома;

— квалифицированные специалисты;

— добрый и вежливый персонал, который с удовольствием поможет вам и ответит на все ваши вопросы;

— удаленный контроль строительства (чаты, видеосвязь);

— удобство взаимодействия не только во время строительства, но и до его начала;

— удобное расположения офиса.

Наша команда работает с пониманием того, что мы живем в новой экономической эре и именно «ДомАстрой» должен принять вызов и осознать свою ответственность, став лидером перемен на рынке малоэтажного строительства в нашем регионе.

Отдать свой голос за компанию «ДомАстрой» можно на странице проекта «Лучший строитель-2020. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 28;

Тел.: (351) 750-05-30;

domastroy-chelyabinsk.ru;

ВКонтакте;

Instagram.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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