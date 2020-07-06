ЖК «Ньютон»: комфортное пространство с собственной экосистемой

ЖК «Ньютон» — это 500 000 кв. метров жилья комфорт-класса, расположенный неподалеку от ЛА «Трактор». К 2023 году ЖК «Ньютон» вырастет до 35 домов. Комплекс охватывает территорию двух микрорайонов, в центре одного из них расположен сквер, проектом предусмотрено устройство пешеходной аллеи и спортивного кластера со скейт-парком.

В ЖК «Ньютон» формируется комфортное пространство с собственной экосистемой. Дома с просторными холлами, скоростными лифтами, вело- и лапомойками, велосипедными, колясочными и подземным паркингом, консьержами. Все дворы построены по принципу «парк во дворе» с системой видеонаблюдения и охраной, спортивными и досуговыми площадками.

Однако застройщик гордится не только быстрыми темпами работ и глобальностью замысла, но и качеством создаваемой среды. В жилом комплексе работают три детских сада, идет строительство четвертого. Есть новая современная школа, филиал Дворца пионеров им. Крупской. Клуб Добрососедства «Ньютон Club» объединяет жителей и становится местом притяжения семей для общения и проведения насыщенного досуга.

В жилом комплексе ведет работу «Ньютон Безопасность» — система безопасности нового поколения, центром которой является Единый Центр Мониторинга, куда выводятся данные с камер наблюдения, установленных в ЖК «Ньютон», а так же патрулирование территории жилого комплекса.

Отдать свой голос за жилой комплекс «Ньютон» можно на странице проекта «Лучший строитель-2020. Южный Урал».

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