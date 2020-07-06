«Башня Свободы» жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Челябинска
«Башня Свободы» − жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Челябинска, который представлен двумя 24- этажными домами, объединенными двухуровневым подземным паркингом.
ЖК «Башня Свободы» расположен в пяти минутах от площади Революции. Современные архитектурные решения, инженерные системы и технологии делают комплекс привлекательным и желанным местом для жизни.
Проектом предусмотрены планировочные решения на любой вкус: от эргономичных однокомнатных квартир до пентхаусов, двухуровневых квартир и квартир с террасой.
Внутреннее пространство «Башни Свободы» закрыто от посторонних, представляет собой сад с зонированным пространством для пешеходных прогулок, спортивных занятий и спокойного отдыха.
Детские площадки оборудованы современными развлекательными комплексами, включающими в себя все, что нужно для физического и эмоционального развития детей всех возрастов.
На первых этажах Северной и Южной Башни разместятся:
— уютные лобби с зоной для коворкинга, проведения переговоров, бесплатным wifi и coffeepoint;
— зона рецепции, где жители могут воспользоваться услугами консьерж-сервиса;
— детский клуб, предоставляющий каждому юному жителю полную свободу для творчества;
— собственный тренажерный зал для жителей комплекса;
— помещения специального назначения: колясочные, велосипедные, лапомойки.
Строительство жилого комплекса завершено в марте 2020года.
Отдать свой голос за жилой комплекс «Баня Свободы» можно на странице проекта «Лучший строитель-2020. Южный Урал».
г. Челябинск, ул. Свободы, 77;
Тел.: (351) 77-88-700;
Специализированный застройщик «СК Легион». Проектная декларация на сайтах Legion74.ru и Наш.дом.рф.
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU