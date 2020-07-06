«Башня Свободы» − жилой комплекс бизнес-класса в самом центре Челябинска, который представлен двумя 24- этажными домами, объединенными двухуровневым подземным паркингом.

ЖК «Башня Свободы» расположен в пяти минутах от площади Революции. Современные архитектурные решения, инженерные системы и технологии делают комплекс привлекательным и желанным местом для жизни.

Проектом предусмотрены планировочные решения на любой вкус: от эргономичных однокомнатных квартир до пентхаусов, двухуровневых квартир и квартир с террасой.

Внутреннее пространство «Башни Свободы» закрыто от посторонних, представляет собой сад с зонированным пространством для пешеходных прогулок, спортивных занятий и спокойного отдыха.

Детские площадки оборудованы современными развлекательными комплексами, включающими в себя все, что нужно для физического и эмоционального развития детей всех возрастов.

На первых этажах Северной и Южной Башни разместятся:

— уютные лобби с зоной для коворкинга, проведения переговоров, бесплатным wifi и coffeepoint;

— зона рецепции, где жители могут воспользоваться услугами консьерж-сервиса;

— детский клуб, предоставляющий каждому юному жителю полную свободу для творчества;

— собственный тренажерный зал для жителей комплекса;

— помещения специального назначения: колясочные, велосипедные, лапомойки.

Строительство жилого комплекса завершено в марте 2020года.

Отдать свой голос за жилой комплекс «Баня Свободы» можно на странице проекта «Лучший строитель-2020. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Свободы, 77;

Тел.: (351) 77-88-700;

башнясвободы.рф

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