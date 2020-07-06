Строительная компания «Легион»: новый взгляд на хорошее жилье

Строительная компания «Легион» в течение 28 лет благополучно развивается в строительной индустрии Южного Урала и более 18 лет в области капитального строительства жилья. В компанию «Легион», входят предприятия, обеспечивающие выполнение самых различных видов работ — от проектирования до строительства и эксплуатации объектов.

В основе концепции «Комфорт и безопасность», согласно которой возводятся все объекты «Легиона», лежит принцип комплексных архитектурно-планировочных, инженерных и организационных решений для создания объектов, кардинально отличающихся от типового жилья.

Первые жилые комплексы СК «Легион» — это «Галион» и «Святогор».

Жилой комплекс «Галион»

Жилой комплекс «Святогор»

С 2007 года Легионом ведется строительство наиболее крупных проектов жилищного строительства в Челябинске. Первый из них, жилой комплекс «Александровский» расположен на Северо-Западе в Курчатовском районе города Челябинска. Здесь с 2007 года появился целый каскад жилых домов различной этажности (14-20 этажей), со встроенными подземными парковками. Строительство ЖК «Александровский» завершено в сентябре 2015 года.

Жилой комплекс «Подсолнухи»

Второй проект, под названием жилой комплекс «Подсолнухи», «Легион» возводил с 2011 года в Калининском районе г. Челябинска вдоль ул. Чичерина. Полоса застройки включает одиннадцать монолитно-кирпичных одноподъездных жилых секций — порядка 70 тысяч квадратных метров жилья, надземная парковка для 500 автомобилей. Строительство жилого комплекса завершено в марте 2016 года.

Жилой комплекс «Ньютон»

Сегодня «Легион» реализует — жилой комплекс «Ньютон», который расположился около ледовой арены «Трактор». Микрорайон для жизни «Ньютон» самый масштабный проект строительной компании «Легион», здесь будет построено около 500 000 кв.м жилья комфорт класса.

Особое внимание уделено инфраструктуре района: сквер, школа, детские сады, игровые и спортивные площадки, магазины и кафе — такой комплексный подход позволяет создать особую среду, пространство для комфортного проживания.

Жилой комплекс «Башня Свободы»

Жилой комплекс «Башня Свободы» — новый и современный проект в сегменте жилья бизнес-класса в центре Челябинска. Это два 24 этажных дома — Северная Башня и Южная Башня, объединенных двухуровневым подземным паркингом и закрытой дворовой территорией с зонированным пространством для пешеходных дорожек, спортивных площадок и зон для спокойного отдыха. Строительство комплекса завершилось в марте 2020 года.

Отдать свой голос за строительную компанию «Легион» можно на странице проекта «Лучший строитель-2020. Южный Урал».

г. Челябинск, ул. Аношкина, 12;

Тел.: (351) 77-88-700;

legion74.ru.

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