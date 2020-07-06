2020-07-06T22:12:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 7 июля 2020: ковидные дискотеки, очаг в мэрии и открытие онкоцентра

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 7 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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Челябинцы уже забыли о режиме ограниченийЧелябинцы уже забыли о режиме ограниченийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Челябинской области даже не думает сбавлять свои обороты. По информации на утро 7 июля подтверждены 8403 случая заболевания COVID-19 (+138 новых подтверждений ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки на поправку пошли 131 человек, их выписали и отправили домой. Всего в регионе выздоровели 5028 южноуральцев. На лечении находятся 3168 человек. Умерли 3 пациента. Их смерть была связана с COVID-19 лишь по сопутствующим причинам:

— постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (COVID-19 сопутствующий) — женщина, 79 лет;

— гнойный менингит, септицемия (COVID-19 сопутствующий) — женщина, 54 года;

— сахарный диабет, острый инфаркт миокарда (COVID-19 сопутствующий)-мужчина, 50 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинске

Не успели летние кафе толком открыться, как в городе новый скандал, связанный с коронавирусом. Оказалось, что в одном из заведений местные жители устроили дискотеку. Причем отрывались они на ней так, что забыли про все нормы безопасности — ни тебе масок, ни перчаток, да еще и без соблюдения социальной дистанции. Естественно мэрии такой расклад дел не понравился, о чем заявили на аппаратном совещании. В итоге, они решили провести проверку летних кафе и в будущем пресекать подобные тусовки.

Также стало известно, что Челябинский областной клинический центр онкологии начал вновь свою работу по госпитализации пациентов. До этого учреждение было закрыто из-за вспышки коронавируса, там заразились более 80 человек. Случаем даже заинтересовалась прокуратура. Отметим, что сейчас оба корпуса онкоцентра уже приступили к заполнению отделений.

Коронавирус в Миассе

После вспышки коронавируса в мэрии Миасса депутаты Законодательного собрания Челябинской области, контактирующие с инфицированными, решили самоизолироваться. Такое решение приняли Александр Мотовилов и Александр Журавлев. Теперь, скорее всего, свою работу они будут выполнять «на удаленке».

Напомним, об очаге заболевания в администрации города Миасса стало известно 5 июля. По данным СМИ, поражение легких, характерное для коронавируса, было обнаружено у начальника управления ЖКХ города Романа Комарова, руководителя аппарата администрации города Евгения Быстрова и одного из сотрудников отдела кадров. Позже пресс-служба администрации Миасса подтвердила, что коронавирус действительно проник в мэрию. Однако точные имена и фамилии больных называть не стали.

Также отметим, с 6 июля начали работать детские лагеря. Однако жителям Челябинской области запрещено отправлять своих детей отдыхать в другие регионы.

Места в детские лагеря уже вовсю бронируются Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Места в детские лагеря уже вовсю бронируютсяФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Режим повышенной готовности будет действовать в Челябинской области до 12 июля. К этому числу правительство региона планируют постепенно снимать ограничительные меры.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 7 июля 2020 года.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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