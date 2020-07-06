В Челябинском онкоцентре возобновили госпитализацию пациентов после снятия карантина

6 Июль 2020 2020-07-06T18:06:04+03:00

В учреждении была проведена масштабная работа по устранению очагов инфекции. Фото: ГБУЗ «Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины»

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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины начал вновь свою работу по госпитализации пациентов. До этого часть медицинского учреждения была закрыта из-за вспышки коронавируса.

— Центр возобновил госпитализацию пациентов. Оба корпуса онкоцентра сегодня приступили к заполнению отделений. Сегодня наши пациенты возобновляют свое лечение, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 22 июня стало известно, что в медучреждении произошла вспышка коронавируса. По информации Минздрава Челябинской области заболевание было выявлено у 83 человек. В результате тогда было принято решение закрыть на время несколько отделений онкоцентра. Случаем заинтересовалась прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU