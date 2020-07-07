2020-07-07T07:11:22+03:00
Общество

Южноуральцев приглашают в путешествие по «Планете Образцовой»

Онлайн-путешествие начнется сегодня, 7 июля
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Выпускница Детского фонда «Андрюша» южноуральская вокалистка меццо-сопрано Татьяна Бикмухаметова выступит в мероприятии в честь дня рождения Елены Образцовой.

7 июля Культурный центр имени великой русской певицы организует он-лайн путешествие по «Планете Образцовой»* — по многочисленным городам, странам и континентам, где живут друзья и почитатели ее таланта.

К праздничном мероприятии прозвучат поздравления народного артиста СССР Юрия Темирканова, народного артиста России Николая Цискаридзе, петербургского художника Тумана Жумабаева и других известных деятелей культуры и искусства, молодых дарований — лауреатов и дипломантов конкурсов Елены Образцовой, а также Детского фонда «Андрюша». Татьяна Бикмухаметова из Сатки, кстати, активная участница Музыкального фестиваля «Кармен» в ее родном городе, посвященного памяти Елены Образцовой, выступит с арией Сильвы из одноименной оперетты Имре Кальмана.

Подопечные Детского Благотворительного фонда «Андрюша» — южноуральские таланты, ежегодно, вот уже 10 лет проходят обучение в Международной творческой школе Культурного центра Елены Образцовой, и некоторым их них даже посчастливилось побывать на индивидуальных мастер-классах великой певицы. Эти встречи навсегда остались в их памяти. А среди победителей ежегодного Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой есть и выпускница Детского фонда «Андрюша» челябинка Ольга Захарова.

Онлайн-путешествие «Планета Образцова» начнется 7 июля, во вторник, в 15.00 по челябинскому времени и продлится до 16:30. Поздравление от фонда «Андрюша» намечено на 15:45. Встреча состоится на площадке Zoom и будет транслироваться на официальных страницах и в группах социальных сетей Культурного центра в Фейсбуке и ВКонтакте.

Организаторы приглашают всех любителей музыки присоединиться к этому увлекательному культурному путешествию!

*24 октября 1981 года открыта малая планета № 4623, которая получила имя «Образцова», пресс-служба Культурного центра Елены Образцовой, Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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