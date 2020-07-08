«Это только кажется, что люди любят глазами»: как слепые супруги ведут хозяйство и воспитывают сына

Артем и Марина Мартыновы месяц назад отметили годовщину — девять лет вместе. Но они никогда по-настоящему не видели другу друга. Дело в том, что оба слабовидящие. Артем различает лишь силуэты, а Марина предметы и цвета. Их сын Даниил, которому в сентябре исполнится два года, перенес уже две операции на глаза. Родители надеются, что когда-нибудь их кроха увидит мир таким, какой он есть. Накануне Дня семьи, любви и верности «Комсомолка» побывала в гостях у ребят и убедилась, как важно видеть не внешность, а то, что скрыто от взгляда.

МАМА ПРИГЛЯДЕЛА ЗЯТЯ

Артем сейчас весь в работе — семья растет: ребята готовятся стать родителями во второй раз. Он массажист, трудится в студии массажа. До этого четыре года не мог устроиться — не брали из-за инвалидности. После того как историю Артема узнали и осветили журналисты, место нашлось. По словам массажиста, теперь у него хороший коллектив, есть постоянные клиенты. А те, кто приходит впервые, порой даже не замечают, что массаж делает специалист с ограниченными возможностями.

Ради нашей встречи глава семьи ненадолго отпросился с работы. Встретили меня Мартыновы вчетвером — познакомиться с гостем вышла собака-поводырь Марфа. Она полноценный член семьи и большая помощница — без нее почти не обходятся походы на улицу. Маленький Даниил с порога схватил меня за руку и повел на кухню, где Марина разлила всем по кружке чая и порезала торт.

Марина спокойно справляется с домашними делами. Гостеприимно напоила корреспондента чаем со сладостями.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Познакомились мы с Артемом в Кисловодске, на вступительных экзаменах в медицинский колледж. Причем так интересно, сначала познакомилась моя мама с его тетей, он с ней приехал поступать. Мама тогда сказала: «Ой, какой хороший мальчик, нам бы такого». А потом звонила и постоянно спрашивала, не начала ли я с кем-то дружить, намекала на Артема, но я все отнекивалась — какие мальчики, у меня анатомия, — смеется Марина.

Артем много шутит. В том числе умеет посмеяться над трудностями.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Даниилу в сентябре исполнится два года.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«СЛОЖНО НАЙТИ ТОГО, КТО БЫ ПРОСТО ПОНИМАЛ ТЕБЯ»

Артем из Калужской области. А Марина из Челябинска. В Кисловодск приехали за образованием — тогда здесь был едва ли не единственный в стране колледж для слабовидящих. Познакомились ребята осенью, а весной уже решили пожениться.

— Попросили друзей, которые хорошо видят, с нами сходить в ЗАГС. Там же нужно много писать, заполнять. Свадьба у нас была студенческая, но веселая и красивая — сами понимаете, природа Северного Кавказа. Гостями были друзья с колледжа, из родственников смогла приехать только Маринина мама, — рассказывает Артем.

Ребята признаются, были настроены только на серьезные отношения — чтобы раз и на всю жизнь. Тем более Артем уже раз обжегся.

— У обычных, здоровых людей есть сложности с отношениями, они боятся измен, потерь, обманов. А что говорить о людях, у которых имеются физические ограничения. Действительно сложно найти свою половину. Да даже просто человека, который бы тебя понимал. Многие незрячие девочки хотят выйти замуж за абсолютно зрячих людей. Но это сложно. Зрячий человек не может до конца понять их, — говорит Марина. — У многих стереотип, что люди любят глазами. Но это только так кажется. Например, если ты не видишь, как можно по внешности полюбить? Ты обращаешь внимание на поступки человека, влюбляешься не в облик, а в характер, внутренний мир.

После свадьбы ребята повенчались. До конца обучения жили вместе в студенческом общежитии. А получив дипломы, решили перебраться в Челябинск.

На венчание паре подарили икону с Петром и Февронией, которые стали образцом христианского брака и символом идеальных семейных отношений.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Марина отмечает, что сын больше любит папу. Даже первое слово у него было Артем.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ВСЕ САМИ

Быт Мартыновых такой же, как у всех: стирка, уборка, готовка — все сами. Периодически к ним периодически приходит соцработник и помогает с какими-то делами.

— Шторы, например, погладить. Я могу, конечно, сам. Но как-то раз неудачно погладил, прожог здорово, больше не берусь, — с улыбкой рассказывает Артем.

Артему болезнь передалась от матери, в детстве он видел, а в юношестве зрение резко ухудшилось. У Марины заболевание врожденное, мама на поздних сроках заболела гриппом, лечилась антибиотиками, которые и повлияли на малыша.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Марфа - специально обученная собака и помогает своим хозяевам ориентироваться в пространстве.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Готовит в семье чаще всего супруг. Мама Артема повар и передала ему навыки. Коронные блюда у главы семьи плов, мясо и рыба.

— Картошку фри в казане пожарить могу, хотя она во фритюре жарится, но я ее в казане делаю. Пироги раньше пекли, пиццы, сейчас редко — надо худеть, — улыбается Артем.

С малышом первые пару месяцев паре помогала няня.

— Потом она просто исчезла. Стала опаздывать, могла вообще не прийти, где-то обмануть, что заболела. Опять же, есть люди, которые тебя понимают. А есть те, кто считают, раз ты физически ограничен, можно похитрить, обвести вокруг пальца. Но у нас же проблемы со зрением, а не с головой. Понять, что человек тебя обманывает легко. У нас не осталось выбора, пришлось научиться справляться самим, — рассказывает Марина.

Супруги не отрицают — было тяжело, накатывали эмоции. Думали, что они переоценили себя, заведя ребенка. Но сейчас не мыслят жизни без своего крохи.

— Некоторые писали нам, что мы эгоисты, потому что родили ребенка. А не эгоисты те, кто бросает абсолютно здоровых детей? Я своему ребенку передам все свои знания, опыт, все, что у меня есть. Во всяком случае, его не оставлю. Даже если у второго [ребенка] такое будет. Люди просто привыкли к идеалам, но идеального ничего в жизни нет, — говорит Артем.

Даниил перенес уже две операции на глаза.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Близких друзей у семьи немного, в основном это люди, которые тоже имеют проблемы со зрением. Общаться с большинством приходится через соцсети, поскольку живут они в разных городах.

В свободное время Артем и Марина гуляют, слушают аудиокниги, «смотрят» сериалы. Раньше, когда было больше времени, любили ходить в театр.

— Прохожие не задают вопросов. Ну видят, что супруг с тростью идет, с собачкой. Дети иногда спрашивают, обращают внимание: «А дядя с палочкой идет». Бывало пытались не пустить с собакой в магазин. Раньше такое было, сейчас нет. Многие в принципе сейчас узнают, здороваются, когда гуляем, — говорит Марина.

День семьи Мартыновы отметят дома. КП-Челябинск поздравляет Артема и Марину с праздником, а также всех читателей! Храните семейный уют, тепло и любите друг друга.

День семьи, любви и верности Мартыновы отпразднуют дома.

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