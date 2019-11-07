Незрячий массажист из Челябинска, который четыре года пытался трудоустроиться, нашел работу

СЕГОДНЯ 12:00 2019-11-07T12:05:30+03:00

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Сегодня, 7 ноября, Артем Мартынов выходит на работу. Четыре год он старательно пытался трудоустроиться, но его не брали из-за инвалидности. После публикации КП-Челябинск массажисту стали звонить работодатели. Он успешно прошел собеседование в студию массажа на Кировке и теперь будет здесь работать.

— Меня устроило и месторасположение и зарплата. К сожалению, придется ходить на работу без собаки: негде ее там оставлять. Буду добираться на работу на такси. Но на данный момент это самое оптимальное предложение, — говорит Артем Мартынов.

Ранее глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил коллегам из Челябинской области помочь найти работу незрячему массажисту. Сотрудники управления связались с Артемом.

— На тот момент я уже прошел собеседование, у меня были договоренности о работе. Тогда сотрудники Следственного комитета сходили в салон, посмотрели, что за человек мой работодатель, удостоверились, что меня берут на работу. Все их устроило.

В студии массажа отметили, что у Артема уникальное чувство тактильности и понимания. Напомним, у массажиста красный диплом медколледжа. Работу он ищет, чтобы не жить на одну пенсию по инвалидности. У Артема жена и годовалый сын, они тоже лишены зрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU