2020-07-07T22:35:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 8 июля 2020: осквернение памятника врачам и штрафы фитнес-клубов

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 8 июля 2020
Рустам ЯХИН
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Коронавирус не думает отступать. А это значит, что врачам предстоит очень много работать.Коронавирус не думает отступать. А это значит, что врачам предстоит очень много работать.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в Челябинской области даже не думает останавливать свое шествие, накладывая отпечаток на индустрию отдыха и развлечений. По информации на ранее утро 8 июля подтверждены 8 543 случая.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

По данным минздрава региона, за сутки выявлено 140 новых случаев.Выросла статистика смертности. COVID-19 унес жизни четверых человек:

— пациентка, 67 лет: постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий);

— пациент, 60 лет: атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий);

— пациентка, 73 года: постинфарктный кардиосклероз, сердечная недостаточность (ковид сопутствующий);

— пациентка, 56 лет: сахарный диабет, диффузный мелкоочаговый кардиосклероз (ковид сопутствующий).

Коронавирус в Челябинске

В челябинской областной больнице номер 3 в ближайшее время стартует ремонт главного приемного покоя. Сейчас уже готова камера для обеззараживания сотрудников и пациентов. Такое нововведение поможет предотвратить возникновение вспышки коронавируса в медучреждении.

Коронавирус в Магнитогорске

В Магнитогорске начали штрафовать фитнес-клубы за невыполнение предписаний Роспотребнадзора. Сейчас межведомственные группы проводят проверку этих заведений. Кстати, штрафы уже есть. Администратор одного из фитнес-центров уже попал под раздачу. За нарушение он может заплатить сумму в размере до 30 тысяч рублей.

Теперь фитнес-клубам и летним кафе придется соблюдать все предписания, связанные с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Теперь фитнес-клубам и летним кафе придется соблюдать все предписания, связанные с коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Также стало известно, что малообеспеченные и нуждающиеся вскоре вновь получат продуктовые наборы. К ним относятся: пенсионеры старше 65 лет, не имеющие родных и близких, семьи, получающие пособия на детей, семьи с детьми-инвалидами, семьи с одним родителей, а также одиноко проживающие инвалиды III группы и семьи инвалидов III группы. В состав продуктовых наборов будет входить гречка, чай, печенье, сгущенка, тушенка, макароны и рыбные консервы.

Коронавирус в Миассе

Как коронавирус, продолжающий свое шествие по Челябинской области, так и скандалы, связанные с ним, до сих пор не утихают. Недавно стало известно, что ночью в Миассе вандалы проникли на территорию городской больницы №2 и испортили арт-объект, созданный в благодарность врачам за работу в условиях пандемии коронавируса. На кованной чугунной маске появилась оскорбительная надпись, о которой неприлично писать в официальных СМИ. Естественно, работники и посетители медучреждения заметили осквернённый памятник лишь утром. Теперь полиция ищет хулиганов, которые испортили арт-объект.

Собираетесь на природу? Имейте в виду, что в национальном парке «Таганай» все чаще стали ловить туристов, отдыхающих без разрешения. Поэтому на прошлой неделе здесь усилили патрули. Особенно проверяли поляну возле Откликного гребня, где длительные стоянки запрещены, но посетители игнорируют правила.

В период пандемии коронавируса в Челябинской области уменьшилось количество разводов. По статистике желающих разойтись со своей второй половиной стало в три раза меньше по сравнению с прошлым годом. Впрочем, неудивительно, ведь бракоразводный процесс в условиях пандемии не только энергозатратный, но еще и требует привлечение «дополнительных ресурсов».

Режим повышенной готовности будет действовать в Челябинской области до 12 июля. К этому числу правительство региона планируют постепенно снимать ограничительные меры.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 8 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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