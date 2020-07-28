Челябинское дело финансовой пирамиды «Рост» дошло до Европейского суда по правам человека

У многих вкладчиков были большие деньги, а теперь старики считают копейки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Осенью прошлого года в Челябинске вынесли приговор жителю Татарстана Андрею Макарову, который создал кредитно-потребительский кооператив «Рост» и в 2014-2015 годах обманул более 150 южноуральцев. Пенсионеры, среди которых есть люди 20-х, 30-х, 40-х годов рождения, отдали ему больше 21 млн рублей. Однако прибыли не дождались.

— Он обещал 18% дохода в месяц. Первым вкладчикам выплачивались проценты за счет новых членов кооператива. А потом «Рост» свернул свою деятельность и пропал, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Создателя пирамиды приговорили к трем годам колонии. Но челябинцев не устроил такой исход, так как деньги им не вернули, а за решеткой они хотели бы видеть другого — Дмитрия Зайку, который проходит по делу как свидетель. Именно он руководил челябинским отделением КПК «Рост» и лично подписывал договоры, а также принимал деньги челябинцев.

Один из пострадавших челябинец Сергей Фисенко провел собственное расследование и поделился его итогами с КП-Челябинск.

ДИРЕКТОР КЛАЛ ДЕНЬГИ НА ЛИЧНЫЙ СЧЕТ

Сергей Фисенко — практикующий адвокат. Пять лет назад он узнал, что родители вложили все свои накопления в КПК «Рост». А денег было без малого два миллиона рублей. Чтобы отстаивать права потерпевших и не быть отстраненным от дела, Сергей сознательно вложил в пирамиду еще несколько десятков тысяч. После этого его также признали потерпевшим, что дало Сергею право знакомиться с материалами по уголовному делу и писать жалобы следствию, подавать ходатайства в суд.

— Как потерпевший, я заявляю, что именно Зайка убеждал горожан в надежности их вложений и рассказывал об инвестициях КПК «Рост». Он вдохновенно говорил о секретных разработках в производстве каучука, о добыче марганца, о сети сверхдоходных ломбардов, о создании банка, об открытии в городе двух казино и о скупке земельных участков за рубежом. Именно Зайка подписывал договоры займов и проставлял печати. Именно Зайка получал от обманутых вкладчиков деньги. Таким образом, именно Зайкой выполнена вся объективная сторона преступления, — утверждает Сергей Фисенко.

Под договором у челябинских вкладчиков стоит подпись Дмитрия Зайки.

Самое важное — деньги обманутых челябинцев Зайка отправлял не на счет КПК «Рост», а на свой личный расчетный счет. И потом распоряжался ими по своему усмотрению.

Зайка клал деньги на собственный счет. Цитата из постановления о назначении бухгалтерской судебной экспертизы.

Уголовное дело № 5802772 в марте 2015 года все-таки возбудили. Но вот сюрприз: не против Зайки, а в отношении неких неустановленных лиц.

«ОБНАЛИЧИЛ И ВЫВЕЗ. КУДА — НЕ ПОМНЮ»

— У меня сформировалось стойкое убеждение, что все пять лет, пока шло следствие, следователь делал все возможное, чтобы Зайка избежал уголовной ответственности, сохранив все нажитое непосильным трудом. Сначала выносились незаконные постановления о приостановке предварительного следствия. Потом они отменялись, следствие возобновляли. Затем снова выходило постановление о приостановке, — говорит Сергей Фисенко.

При этом копии процессуальных документов потерпевшим не направляли.

— Была полнейшая информационная блокада. Даже по многочисленным ходатайствам потерпевших ни одной копии процессуальных документов в их адрес направлено не было. А без них мы не могли обжаловать действия силовиков. Кажется, я единственный добился, чтобы провели очную ставку с Зайкой. На ней он вел себя вызывающе, видимо, зная, что находится под чьей-то высокой защитой. На очной ставке Зайка признал, что все деньги он сложил в баулы и вывез неизвестно куда. А позже я обнаружил в материалах дела сомнительный протокол очной ставки, проведенной следователем Боровским между моим отцом с Зайкой. Интересно, что в день очной ставки мой отец был в другом городе. Протокол явно сфальсифицирован. Я жаловался на это. Однако ни следственный отдел полиции, ни следственный комитет не проявили к бесспорным фактам фальсификации интереса, — утверждает Сергей.

«ВОРОВАЛ, НО НЕ СО ЗЛА»

В итоге в мае 2017 года очередном отказе привлечь Зайку к уголовной ответственности по делу появилась фраза, что «Зайка не имел умысел на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам-займодавцам».

— Но ведь именно он целенаправленно обманывал граждан, давал им личные гарантии, заключал и подписывал липовые договоры, получал деньги и клал их в банк на свое имя, а потом тратил по своему усмотрению, — подчеркивает Фисенко.

В полиции пострадавшим твердили, что Зайка всего лишь «выполнял возложенные на него руководством трудовые функции».

— Тогда и травмайного вора судить не нужно, если он числится на момент кражи в условной конторе «Ловкие руки»? Ведь и вор выполняет трудовые функции, возложенные на него паханом, — удивляется Фисенко.

Нарушения в работе следствия отмечала и прокуратура. Тогда, считает Фисенко, по делу все же решили найти кого-нибудь на место обвиняемого. И в этом качестве привлекли Андрея Макарова из Казани — основателя «Роста» и руководителя Дмитрия Зайки.

— Но и тогда Зайка должен быть стать соучастником, а не свидетелем, — говорит потерпевший.

По уголовному делу № 5802772 прокуратура нашла нарушения в работе следствия. Отрывок из представления.

Тем не менее на скамью подсудимых Макаров сел в одиночку.

— В тексте приговора Центрального районного суда Челябинска не менее 160 раз сказано, что «Зайка не знал и не предполагал о преступном намерении Макарова». Хотя все потерпевшие с первого дня указывали на Зайку. Судья объяснила это следующим образом: «к показаниям потерпевших суд относится критически, расценивает их как субъективное восприятие произошедших событий», — говорит Сергей Фисенко.

ДЕЛО СНОВА РАССЛЕДУЮТ. УЖЕ В ЕВРОПЕ

Возможно, многие потерпевшие и смирились бы с таким решением, но подобное дело уже рассматривал Дорогомиловский суд Москвы. И там к ответственности привлекали даже нижестоящих работников. Шесть девушек-операторов финансовой пирамиды «Профит Альянс», которые просто «обалтывали» клиентов, не касаясь их денег, получили реальные сроки — от трех до 6,5 лет и огромному штрафу в размере 76 млн рублей.

Где сейчас находится Зайка, Сергей Фисенко не знает. Однако адвокат все же надеется привлечь его к наказанию.

— Жалко всех потерпевших, но истории некоторых рвут сердце. Одна из женщина, инвалид первой группы, копила деньги на лечение за границей. Ей не хватало огромной суммы. От безысходности она вложила 720 тысяч рублей в эту финансовую пирамиду. И в итоге осталась без денег и без надежды поправиться, — замечает Сергей.

Адвокат попытался обжаловать приговор в Челябинский областной суд.

— Приговор по сути оставили без изменений. Мотивировку я пока не видел. Следует отметить, что за годы расследования, длившегося дольше чем Великая Отечественная Война, мною были направлены несколько жалоб в Европейский суд по правам человека. Все жалобы прошли стадию регистрации и ожидают своего часа. Шансы на победу весьма существенны, — заявляет Сергей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетяхВКонтакте,Facebook,Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru