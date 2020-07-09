Пляжи Челябинска 2020: публикуем полный список, адреса и сколько стоит вход

В Челябинске открылись 11 пляжей. Есть платные со всей инфраструктурой и городские — бесплатные. «Комсомольская правда-Челябинск» подскажет, где можно позагорать и искупаться. Сохраняйте картину и отдыхайте!

Официально купальный сезон не открывали из-за режима повышенной готовности, который действует в области до 12 июля, но пляжи работают, и люди купаются, несмотря на ограничения.

Карта пляжей в Челябинске на июль 2020 года. Инфографика: Сергей Зверев

Всего на территории Челябинска организовано 11 пляжей, где дежурят матросы городской поисково-спасательной службы. Официально они открыты для отдыха с 9:00 и до 21:00.

Это 3 муниципальных пляжа:

— на Шершнях (проезд Шершневский бор, 6/1);

— на Смолино (пер. Дачный, 2/2);

— на Первом озере (пер. Мамина, 1).

Частные пляжи на Смолино:

— «Солнечный берег»: ул. Хуторная, 70/1;

— «Прибой»: за домом № 79 по ул. Новороссийская (вход бесплатный);

— «SMOLINOPARK»:ул. Чапаева, 114 (вход — 250р., лежак — 200р.);

— гостиничный комплекс «Березка»: ул. Чапаева, 112 (вход — 900р., лежак входит в стоимость);

Частные пляжи на Шершнях:

— городской пляж: на ул. Худякова, 22 к. 1;

— «Ясень»: вблизи дома № 11 по пер. Большой (вход бесплатный, лежак — 100);

— «Каспийский берег»: ул. Центральная, 3В (вход бесплатный, лежак — 150р.);

Частный пляж на Первом озере:

— «Восточный берег»: пр. Виктора Давыдова, 7 (вход — 100р.).

Все они, кроме пляжа «Белый парус», прошли техническое освидетельствование ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области. Правда, в официальном списке указывается 12 пляжей, но один из них находится на Смолино. где сейчас организован обсерватор, поэтому попасть на территорию нельзя, да и не стоит.

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