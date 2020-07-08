Все могло закончиться печальным исходом: челябинский спасатель вытащил из воды тонущего ребенка
Трагедия могла бы возникнуть на одном из водоемов в Челябинской области, если бы не спасатель Влад Лебединский, который сразу обратил внимание на плавающего без родителей трехлетнего ребенка.
Все произошло на Шершневском водохранилище. Отец, мать и их трехлетний ребенок отдыхали на берегу водоема в жаркий летний день. Вскоре малышу надоело играть на берегу, и он отправился в одиночку купаться с надувной игрушкой. Родители наблюдали за своим чадом издалека и в какой-то момент отвлеклись. И как раз в это время дитя начало тонуть. К счастью, рядом находился спасательный пункт и трагедию удалось предотвратить.
Начальник спасательного поста Влад Лебединский моментально бросился на помощь ребенку. Он нырнул в воду и вытащил его на берег. Родители спасенного осознали ситуацию лишь в последний момент, когда увидели свое чадо на руках спасателя.
Отметим, что похожий случай произошел в июне этого года. Сотрудница Росгвардии проезжала на своей машине мимо водоема и увидела тонущего мальчика. Женщина остановила машину, побежала к водоему, а затем вытащила на берег ребенка. Позже ей присудили награду за неравнодушие, отзывчивость и грамотность действий в экстренной ситуации.
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ИСТОЧНИК KP.RU