Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 13 июля 2020: «ковидной» больнице подарили вентиляторы, День металлурга онлайн

Коронавирус продолжает шествие по Южному Уралу, но лету все равно быть. В области открыты пляжи, летники, парки, торговые комплексы, санатории и базы отдыха — люди отдыхают. Из-за аномальной жары многие стянулись к водоемам. В городе работает 12 пляжей, мы составили для вас их карту. А еще прогулялись по нескольким местам отдыха и узнали, как они обустроены.

Инфографика: Сергей Зверев

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Коронавирус в Челябинской области

По данным минздрава, на утро 13 июля в регионе подтверждены 9241 случай заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 140 заболевших. Выписали из больниц 130 человек. Всего с начала пандемии выздоровели 5853 южноуральца.

За день умерли двое. Все они подхватили инфекцию, уже имея тяжелые заболевания:

— пациентка, 49 лет: крайняя степень ожирения, сопровождаемая гиповентиляцией (недостаточное наполнение легких воздухом), дыхательная недостаточность ;

— пациентка, 87 лет: ишемическая кардиомиопатия, хроническая обструктивная болезнь легких.

Люди с ковидом, заточенные в палатах, и врачи, в недышащих «скафандрах», изнывают от жары в больницах. В палатах нет ни вентиляторов, ни кондиционеров. Повезло только Областной клинической больнице №2, куда неравнодушные люди купили 10 кондиционеров. Часть из них забрали в роддом, где мамочки мучаются от духоты.

Вентиляторы купил депутат Госдумы Анатолий Литовченко. Фото с его страницы во ВКонтакте

А вот жителям Копейска совсем пришлось туго в жару. В их домах пропала вода. Теперь даже не помыть руки, придя с улицы, как того требует профилактика коронавируса.

Коронавирус в Магнитогорске

В городе металлургов тоже продолжает расти число ковидных больных. По данным оперативного штаба, в городе подтверждено 1384 случая коронавируса. Выздоровели 1031 человек, умерли 41. Продолжают лечение в стационарах 163 магнитогорца, дома — 116.

Из-за пандемии Магнитогорск отметит День города и День металлурга онлайн. При этом афиша насыщенная: праздничный концерт, выставки, мастер-классы, конкурсы, видеоспектакли, экскурсии и другое. Мероприятия продлятся по 18 июля.

После столпотворения пенсионеров за продуктовыми наборами, местные власти решили вновь приносить им продукты домой. Соцработники начнут разносить еду 13 июля. Чтобы получить продукты, нужно оставить заявку по телефону 49-85-40.

Таковы последние новости по коронавирусу в Челябинской области.

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