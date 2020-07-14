Пляжи Челябинска тонут в пивном амбре — пора вводить карательные меры: журналист «Комсомолки» о местах отдыха
Когда в Челябинске потеплело и разрешили выходить на улицу после самоизоляции, мы все оказались словно в другом городе. Радость и всеобщее ликование длились недолго, потому что свободу получили и шумные компании. Журналист «Комсомольской правды-Челябинск» в выходные побывала с семьей на городских пляжах, но вместо приятного релакса получила только негатив. И вот почему:
Безопасность на пляжах: как помочь утопающему
— Еще весной мой ребенок читал русских классиков и пиликал на скрипке, а сейчас каждый вечер изучает великий могучий русский язык по пьяным воплям, несущимся со двора. Лавки под окнами по вечерам облеплены алкашами. Здесь собираются и пока еще свежие алкоголики с затуманенными глазами. И уже опухшие, покрасневшие, в мятой одежде. Они не прячутся, им ни капли не стыдно.
К сожалению или к счастью, я застала советские времена, когда подобное было немыслимо. Даже выругаться прилюдно тогда никто не решался, а старики активно делали замечания сквернословам. Маргиналы с бутылкой тогда прятались от соседей на кухнях и в ближайших кустах. Столкнувшись с жертвами жестяной банки, многие из нас стараются прошмыгнуть мимо. Но иногда бежать просто некуда.
В эти дни в городе аномально жарко. Многие устремились на пляжи. А там полным-полно пьяных компаний. Даже на море, на пляжах крупных курортов, я такого не видела.
Например, на новом пляже на озере Смолино все компании очень шумные, громко ругаются матом, а пивное амбре окружает их на расстоянии в несколько метров. Терпеть их рядом невыносимо. Делать же замечание просто бессмысленно. Это мы для них — вошь и грязь. Все равно не уйдут.
Но почему их не гоняет полиция, охрана пляжей?
Распивать спиртные напитки, курить, сквернословить в общественном месте запрещает закон. Если парочка участковых пройдется по пляжу, бюджет Челябинска пополнят легкие деньги.
Вы возразите: а на кого выписывать штраф? Паспорт люди на пляжи не носят. Нарушителей полицейским придется везти в отделение. Слишком много мороки. Поначалу — да. Но когда они будут знать, что их ждет, то найдут для пирушки другое место. Можно не штрафовать, а хотя бы выводить с пляжа, выливать алкоголь...
Другого способа побороть пьянство на пляжах и во дворах я не вижу.
Или у вас есть другие идеи?
Инфографика: Сергей Зверев
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