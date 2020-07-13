«Вы не почувствуете свободного падения»: в Челябинске рассказали о преимуществах новых аттракционов

В Челябинске в парке Гагарина установили новые аттракционы. Однако об их особенностях до сих пор ничего известно не было. Руководство парка теперь решило разъяснить, чем же новые площадки будут отличаться от тех, что стояли ранее.

— Все аттракционы привезли нам из Краснодарского края, где они зарекомендовали себя и имеют отличное состояние для того, чтобы работать в полную силу. Новые же закупки были для детской площадки и детской игровой комнаты (подрядчик из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга), а также батут-кенгуру и спортивные батуты. Дополнительно подрядчик привезет, в ближайшее время, еще один аттракцион — «Дональды». Аттракцион, в прошлом году, был протестирован в парке «Сад Победы» и сейчас приедет на свое, изначально запланированное, место, — рассказали представители парка Гагарина на официальной странице учреждения в соцсетях.

Фото: (ЦПКиО) им. Ю. А. Гагарина

Известно, что всего планируют установить 16 аттракционов, 10 из них уже готовы и протестированы. Площадки также будут предназначены для работы и зимой, но до — 10 градусов. Максимальная стоимость билетов на экстремальные аттракционы не превысит 200-250 рублей. Семейные и детские будут стоить чуть дешевле.

Отметим, что для любителей острых ощущений администрация парка подготовила 2 особых аттракциона. К ним относится «Рейнджер» и «Центрифуга».

— На «Рейнджере» вы не почувствуете свободного падения, что испытывали на «Марсе», но попробуете новые ощущения во время подъема на верх в перевернутом состоянии. Свободный полет можно ощутить на «Центрифуге». Кстати это самый сложный аттракцион в управлении и один из очень захватывающих, — сообщили представители парка Гагарина.

Фото: (ЦПКиО) им. Ю. А. Гагарина

Фото: (ЦПКиО) им. Ю. А. Гагарина

Также в учреждении произошла смена персонала, отвечающих за техническую часть парка развлечений. Они будут ежедневно проводить осмотр оборудования и следить за безопасностью.

Напомним, в прошлом году в парке Гагарина произошел несчастный случай. Механику учреждения оторвало ногу при работе на одном из аттракционов. От полученной травмы он скончался. Позже руководство парка сообщило, что планирует разобрать часть аттракционов. Такое решение было принято из-за того, что не получилось продлить договор аренды из-за изменений в законодательстве: раньше это делали через администрацию парка, теперь — через комитет управления имуществом (КУИЗО).

В пресс-службе парка точную дату начала работы аттракционов пока сообщить не могут. Однако, по их словам, ориентировочно это произойдет на третьем этапе снятия ограничений.

Фото: (ЦПКиО) им. Ю. А. Гагарина

Фото: (ЦПКиО) им. Ю. А. Гагарина

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