В Челябинске снесли аттракцион, на котором оторвало ногу механику

СЕГОДНЯ 10:16 2019-12-09T10:16:58+03:00

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В парке Гагарина разобрали скандальный аттракцион «Дикий поезд», на котором летом получил смертельную травму механик. Та же участь ждет прочий десяток конструкций. По словам владельца аттракционов, директора компании «Активный отдых», они не смогли продлить договор аренды из-за изменений в законодательстве: раньше это делали через администрацию парка, теперь — через комитет управления имуществом (КУИЗО).

Совсем без аттракционов парк не останется. Какую-то часть приведут в порядок и поставят на новое место. То, что не подлежит ремонту, сдадут в металлолом. Что будет на освободившейся площадке, уточнить не удалось — директор парка наотрез отказался общаться с журналистами.

«Дикий поезд» увезли на днях. Фото: Дмитрий Моргулес

Между тем, в мэрии Челябинска пообещали: в летние каникулы 2020 года дети без каруселей не останутся.

— Аттракционы были старые. На одном из них — колесе обозрения — случится инцидент. Потихоньку, по мере накопления денег, займемся благоустройством парка, — рассказала мэр города Наталья Котова.

Она также уточнила, что уже разработана концепция паркового пространства города, она проходит согласование в правительстве региона.

Напомним, ранее компания «Активный отдых» предлагала проект обновления парка. Аттракционы планировалось выполнить в космическом стиле. Кроме того, шла речь об обновлении колеса обозрения, которое устарело как морально, так и физически.

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ИСТОЧНИК KP.RU