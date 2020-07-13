Сервис и комфорт в ЖК «Ньютон»: «Ньютон Безопасность» и управляющая компания

Жилой комплекс «Ньютон» − район, в котором комфортно и безопасно. Круглосуточная охрана и забота о жителях − вот принципы, на которых строится работа всех сервисных подразделений УК «Ньютон».

Задачи Управляющей компании «Ньютон»:

1. Качественное оказание услуг;

2. Поддержание целостности жилого фонда;

3. Бесперебойная работа систем;

4. Создание пространства для добрососедских отношений.

Своя управляющая компания − это удобно

Управляющая компания «Ньютон» на данный момент обслуживает 11 домов и 4 подземные автостоянки. Специалисты управляющей компании работают в тесной связке с проектными организациями, строительным и производственными подразделениями СК «Легион», что позволяет оперативно реагировать на любые ситуации. В управляющей компании тщательно следят за всеми инженерными системами − своевременное обслуживание позволяет избежать многих проблем, а участие инженеров управляющей компании в проектировании позволяет учесть все нюансы будущей работы.

В УК «Ньютон Клуб» серьезно подходят к вопросу озеленения дворов. Так, в штате организации есть свой специалист по озеленению с профильным образованием и внушительным опытом работы, который подбирает удачные варианты растений для высадки на придомовой территории, а также следит за состоянием зеленых насаждений, газонов и клумб.

Управляющая компания «Ньютон» придерживается принципов добрососедства.

Так, в ЖК «Ньютон», который обслуживает компания, есть первый в Челябинске соседский центр «Ньютон club»:

— Территория творчества, развития, отдыха, пространство добрососедских отношений.

— Культурный центр: На площадке клуба можно всей семьей увидеть интересные интерактивные спектакли, учиться кулинарному мастерству, созданию мультфильмов, фотографии, танцевать, петь, слушать музыку и говорить с детьми об искусстве. А также всей семьей читать книги, смотреть кино и матчи на большом экране и даже участвовать в экологических инициативах!

— Коворкинг: Каждый день на площадке можно организовать комфортное рабочее место: расположиться за столом, на кухне за чашкой кофе или на мягком пуфе.

Главное − безопасность

«Ньютон Безопасность» − подразделение, которое отвечает за услуги по обеспечению безопасности жилого комплекса «Ньютон» и помощь его жителям в разрешении нестандартных ситуаций. С какими вопросами можно обратиться в «Ньютон Безопасность»?

• Видеонаблюдение. На момент полной застройки 20 и 30 микрорайонов на территории жилого комплекса планируется размещение более полутора тысяч камер, в том числе поворотных устройств с широким углом обзора. Диспетчер «Ньютон-Безопасность» в круглосуточном режиме отслеживает обстановку на территории ЖК Ньютон с помощью камер видеонаблюдения. Если вам необходимо по камерам посмотреть где находится ваш ребенок, кто мог задеть ваш автомобиль или найти потерянную на территории жилого комплекса вещь − достаточно позвонить в «Ньютон Безопасность». Работники разберутся в ситуации и обязательно помогут.

• Сервис «Сосед». Если ваши соседи нарушают установленный режим тишины, вы также можете обратиться в «Ньютон Безопасность». Сотрудники выдвинутся по указанному адресу и после обнаружения источника шума проведут беседу о необходимости соблюдения соответствующих законов и установленных правил проживания в многоквартирном доме.

• Круглосуточный центр мониторинга. Диспетчерская центра мониторинга доступна 24/7 по телефонному номеру 214-7-214. По этому номеру вы можете оперативно вызвать группу быстрого реагирования или поделиться своими соображениями по поводу безопасности в ЖК «Ньютон». Также по этому номеру вы можете предупредить сотрудников, что к вам едет курьер, которому необходимо попасть на территорию.

• Сервис «Спокойствие». Если вы заметили, что общественный порядок на территории ЖК «Ньютон» нарушен или увидели оставленный кем-то подозрительный предмет, то вам стоит сразу же позвонить по круглосуточному телефонному номеру, который указан выше.

• Сервис «Проводите до дома». Если вы возвращаетесь домой поздно ночью или вечером, вы можете позвонить диспетчеру единого центра мониторинга − он проконтролирует, чтобы вы в безопасности добрались до дома. .

• Пеший патруль. Ежедневно работники «Ньютон Безопасность» обходят весь микрорайон с целью предотвращения и пресечения нарушения общественного порядка.

Если вы хотите отдать свой голос за управляющую компанию «Ньютон», выберите соответствующие номинации на странице голосования.

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