Строительная компания «Уральский зодчий»: строительство домов из клееного и профилированного бруса

Компания ООО СК «УРАЛЬСКИЙ ЗОДЧИЙ» на протяжении нескольких лет работает в отрасли деревянного домостроения. Сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что приобретенный опыт позволяет нам воплощать в реальность проекты любой сложности. У нас можно заказать строительство дома из клееного и профилированного бруса, также мы строим и проектируем каркасные дома в соответствии с: СП 31-105-2002, BCD130-2018 IBC И 2018 IRC SCRWC которые превосходят нормы по тепловой защите в 1,55 раза.

С самого начала одной из главных наших задач было сохранение традиций русского деревянного домостроения, которые складывались веками. Но при этом мы понимали, что сегодня вряд ли кого-то заинтересует традиционная русская изба, которая существовала, скажем, в XIX веке. Поэтому мы все время изучаем новое: технологии, материалы, потребности рынка

Соединяя вместе традиции и современные тенденции, выбирая только лучшее в каждой составляющей, мы строим то, о чем мечтаете вы!

Мы не сторонники теории «талантливый человек талантлив во всем» и считаем, что настоящим профессионалом можно быть только в одной области. Мы выбрали свою — строительство деревянных домов — и живем этим делом.

Услуги:

— индивидуальное проектирование домов из клееного и профилированного бруса;

— предоставляем полный комплекс услуг по строительству из клееного и профилированного бруса;

— внутренняя отделка загородного дома, квартиры или офиса.

Хороший дом создается, а не покупается. Спросите у нас, каким будет ваш!

Если вы хотите отдать свой голос за ООО СК «УРАЛЬСКИЙ ЗОДЧИЙ», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

г.Челябинск, ул.Набережная, 12 А;

Тел.: +7 (351) 776-36-48, +7 (908) 701-79-28;

E-mail: info@uralhaus.ru;

Режим работы: пн. — пт. 09:00 — 20:00.

uralhaus.ru.

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