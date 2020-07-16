«Медики приехали уже к остывающему телу»: в Челябинске возникли проблемы с вызовом скорой

В Челябинске сложилась экстренная ситуация с вызовом скорой помощи. Ждать медиков горожанам приходится от пары часов до нескольких суток. Иногда это приводит к плачевному результату. 45-летняя Ольга умерла на руках у близких, медики к ней не успели приехать.

«ДЕВЯТЬ ЧАСОВ СМОТРЕЛИ, КАК ОНА УМИРАЕТ»

Ольге Агафоновой из Челябинска было 45 лет. В последнее время она боролась с онкологическим заболеванием. В эти дни она проходила химиотерапию.

— Но умирать она не собиралась. Видел ее неделю назад с корзинкой ягод. Ольга была в хорошем расположении духа, держалась бодро. А в субботу ей стало плохо, — рассказал КП-Челябинск бывший коллега Ольги Игорь Кодолов.

Со слов родственников, 11 июля Ольга стала синеть, задыхаться. Женщине сразу же вызвали скорую, но никто не приехал. В приемном покое клиники согласились принять пациентку, если та доберется до больницы сама. Родные даже нашли машину. Но Ольга — женщина крупная, да еще и после тяжелого заболевания, не смогла дойти до авто. А поднять ее у родных не получилось.

— Подруга Ольги и ее брат девять часов смотрели, как Ольга умирает у них на руках. В итоге скорая все же приехала. Но к тому моменту Ольга уже скончалась. Сиротой осталась 14-летняя девочка, — говорит Игорь Кодолов.

«ЛЕЖИТ ПЛАСТОМ, А МАШИНЫ НЕТ»

О проблемах с вызовом скорой мы уже писали на прошлой неделе. Тогда беременная челябинка Юлия Позднякова пожаловалась КП-Челябинск, что ждет медиков вторые сутки. Доктор из поликлиники обнаружила у Юлии двустороннюю пневмонию и отправила на компьютерную томографию. Карета скорой приехала только к вечеру второго дня. КТ показала 50% поражение легких, женщину сразу же положили в палату интенсивной терапии. Сейчас Юлия чувствует себя лучше, но все еще привязана к аппарату с кислородом.

В похожей ситуации оказалась 74-летняя челябинская пенсионерка Любовь Павлова.

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— В понедельник у мамы появился сухой кашель, и резко упало давление. Она лежит пластом, пошевелиться не может. Утром вызвали доктора из поликлиники. Она пришла только в три часа дня. Поставила пневмонию и дала направление на срочную госпитализацию. Но в больнице нас не принимают без результатов компьютерной томографии. А попасть на КТ можно только со скорой, — рассказала КП-Челябинск дочь пенсионерки Наталья Шипилова.

Симптомы инфекции уже проявились у живущих с Павловой близких. У второй дочери — кашель, внук не чувствует запахи. В семье бояться, что это коронавирус, и не знают, как действовать дальше.

— Мама в тяжелом состоянии. Я оборвала все телефоны — ответ один: ждите, заявок очень много. Три месяца было у наших властей на подготовку. И в итоге ничего не сделано — выживайте, как хотите! — возмущается Наталья Шипилова.

КУДА ПРОПАЛИ ВСЕ СКОРЫЕ

Много машин скорой сегодня заняты перевозкой с больных с подозрением на коронавирус. Они часами стоят в очередях на КТ. А часть медиков — тоже на больничных из-за контакта с заразившимися.

— На все вызовы, где существует угроза жизни, скорая помощь выезжает без задержек и приезжает в установленное нормативами время. К экстренным ситуациям, например, относятся ДТП, падение с высоты, кровотечения, ранения… Если была угроза для жизни, а скорая ехала 9 часов, такого не может быть. Скорее всего, летальный исход был предопределен самим заболеванием, — прокомментировал КП-Челябинск главный врач Челябинской станции скорой помощи Александр Васильев.

По словам Александра Васильева, долгое ожидание скорой для поездки на компьютерную томографию связано с тем, что такие вызовы не относятся к разряду экстренных. В этом случае, на самом деле, бригаду медиков можно ждать очень долго.

— Наши бригады и так очень загружены. И когда медики слышат подобные обвинения в свой адрес, они просто увольняются, — огорчился Васильев.

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