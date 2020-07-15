Мошенники снова продолжили сбор денег на лечение Сони Барашовой из Магнитогорска

Редакцию КП-Челябинск атаковала мошенница. Эльза Хажиева (от отправителя с таким именем и приходят нам письма) ведет сбор денег на лечение четырехлетней девочки Сони. По словам Эльзы, девочка — ее племянница.

— У Соньки нейробластома. Врачи поставили этот диагноз не сразу. Два месяца малышку лечили от простуды, бронхита и пневмонии в Магнитогорске. А потом Соня перестала ходить, — пишет Эльза.

Женщина рассказывает, что девочка оказалась в онкогематологическом отделении Областной детской больницы, где маленькой пациентке удалили опухоль и провели шесть блоков химеотерапии. Но теперь кроха нуждается в совершенно особом лекарстве — в радиоактивном йоде, который стоит более миллиона рублей. «Сердобольная» Эльза, а деньги просит перечислять ей на карту.

НА ЛИЧНЫЕ КАРТЫ ДЕНЬГИ НЕ СОБИРАЮТ

Больная девочка хорошо знакома читателям «Комсомолки». История до мельчайших подробностей схожа с историей Сонечки Барашовой. Девочка на самом деле живет в Магнитогорске, а ее семья при помощи благотворительного фонда «Искорка» вела сбор средств на радиоактивный йод.

— Никакой сестры Эльзы у меня нет. И даже номер своей личной карты при сборе денег для Сони я никому не сообщала. Сбором средств занималась исключительно «Искорка». Необходимую сумму собрали еще весной, сбор средств давно остановлен. Информация о сборе денег на личный счет какой-то Эльзы для меня неприятная новость, — рассказала КП-Челябинск мама девочки Анна Барашова.

Женщина опасается, что чужой обман может боком выйти для самой Сони.

— Возможно, в будущем нам придется опять собирать деньги для Сони. Из-за таких мошенников, как эта Эльза, мы можем потерять доверие тех, кто готов помогать, — переживает Анна.

ПРЕПАРАТ ИЗ ВЕНГРИИ СКОРО БУДЕТ В РОССИИ

Между тем Соня готовится к очередному курсу лечения. Радиоактивный йод, который вводится в организм пациента и разрушает больные клетки, должны в скором времени привезти в Россию из Венгрии. Из-за коронавируса долгое время перевозка опасного вещества была под вопросом.

— Препарат невозможно перевезти обычным авиарейсом, так как радиоактивные вещества перевозятся со специальной защитой. Увы, спецборты пока не летают в связи с эпидемиологической ситуацией в мире. В настоящее время к решению вопроса подключился благотворительный фонд «Подари жизнь», а также уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, — говорят в «Искорке».

Помимо Сони, препарат ждут еще несколько ребятишек с таким же диагнозом.

— Если на днях не решится вопрос с границами и перевозкой «Аэрофлотом», будем решать вопрос на уровне Росавиации и правительства РФ, — пообещала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

«В САМОИЗОЛЯЦИИ — ПОЛТОРА ГОДА»

Сама же Соня пока погружена в приятные детские хлопоты.

— Самоизоляция не стала для нас тяжелым испытанием. Мы носим маски и ограничиваем себя в контактах полтора года. Сегодня дочка чувствует себя неплохо: настроение хорошее, она много играет. Внешне Соня — здоровый ребенок, но очень быстро устает, — говорит Анна Барашова.

Все, кто переживает за Соню, надеются, что в скором времени она сможет продолжить лечение.

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