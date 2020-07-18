2020-07-18T07:18:29+03:00
Общество

«Уже все в сколах»: многомиллионный ремонт памятника Курчатову в Челябинске испортили скейтеры

Как защитить объект культурного наследия
Маргарита ГУСЕВА
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Челябинский художник проиллюстрировал проблему защиты памятника от скейтеров. Автор: Альберт Растяпин.Челябинский художник проиллюстрировал проблему защиты памятника от скейтеров. Автор: Альберт Растяпин.
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Как спасти памятник Курчатову от скейтеров

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В Челябинске отреставрированный памятник Курчатову уже вновь нуждается в ремонте. По словам краеведа, лидера группы «Архистраж» Юрия Латышева, на это место вернулись скейтеры, из-за которых на плитах появляются трещины и сколы. Хотя, для спортсменов построили специально оборудованный скейт-парк. В эфире радио «Комсомольская правда-Челябинск» разбираемся, есть ли выход и как защитить объект культурного наследия.

«Я НЕ КАРАБАС-БАРАБАС»

Ремонт постамента закончился в начале июня, занял около месяца и обошелся в 11 млн. руб. Но не успели убрать строительные ограждения, как к памятнику вернулись скейтбордисты.

— Выходит, если это теперь спорт, то можно делать все, что угодно? — возмущается краевед. — Допустим, пловцы должны купаться в фонтанах? Ненужно доводить до абсурда. Будто я какой-то Карабас-Барабас, который гоняет ребят. Проблема скорее в отношении к памятникам. Есть группа людей в соцсетях, которая защищает скейтбордистов, мол, пусть катаются, но умалчивается о том, что так относиться к объекту культурного значения нельзя — умалчивается.

На днях Юрий Латышев заметил вмонтированное в плиты «приспособление для скейтборда. По закону там запрещено размещение спортивных снарядов, даже самодельных, — это влечет административное наказание.

— Вот сейчас будут ставить стелу в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Надо сразу предусматривать антивандальную площадку, чтобы дети там не катались, — предлагает краевед.

По его словам, со скейтерами в других странах борются:

— Например, в Лондоне огромное количество памятников, они не знают, что с этими скейтерами делать, там какие-то металлические приспособления монтируют, чтобы невозможно было разгоняться и долго скользить по бортику.

Юрий Латышев отмечает, что при реставрации более тонкий гранит заменили на тот, что потолще. При этом совсем толстый камень класть нельзя, так как подрядчик обязан работать в рамках закона и сохранить внешний облик памятника 1986 года.

— По правилам после ремонта нужно подождать еще три-четыре месяца, чтобы посмотреть, как ляжет камень. Это гарантийный срок. Однако царапины и сколы на гранитных плитах уже были обнаружены. И это не вина подрядчика, поэтому замена навряд ли будет, — добавляет Юрий Латышев.

ЭТО НЕ ВЫХОД

Памятник Курчатову давно стал популярным местом для встреч у молодежи. Не проще было бы не воевать с молодежью, а организовать на месте скейт-парк? Наверное, этот вопрос задавался многими и не раз.

— Два года назад власти подписали документы о создании скейт-парка прямо рядом с памятником. Обосновывали это тем, что так не будут кататься по постаменту. Но ребята продолжают приходить к Курчатову. Я вижу выход только в том, чтобы научить понимать, что можно, а что нельзя, — высказал свое мнение краевед.

Но по факту ни одного административного протокола на скейтеров еще не составили. Памятник Курчатову постоянно оказывается в эпицентре скандалов. Так, бизнесмен Александр Карелин построил рядом с ним подземный торговый комплекс, закрыв вывеской вид на Курчатова со стороны проспекта Ленина. Юрий Латышев отметил, что по закону надземная часть ТК должна быть демонтирована.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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