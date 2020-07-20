Строительная компания «Все Строй»: более 170 успешно реализованных строительных объектов

Строительная компания «Все Строй» вышла на рынок коттеджного строительства Челябинска и Челябинской области в 2012 году.

На протяжении этих лет работы компанией успешно реализовано множество объектов, принималось регулярное участие в строительных выставках и всегда применялись только новейшие технологии строительства. Множество отзывов от довольных клиентов — лучшее тому подтверждение.

Частное домостроение является основным направлением деятельности компании «Все Строй». Профессионализм, высокое качество выполняемых работ — это наше кредо.

Основная часть объектов, выполненных нашей компанией, расположена в Челябинске и ближайших районах.

Также наша компания осуществляет отдельные виды работ. Такие как фасадные работы, благоустройство, кровля крыш.

Выбрав сотрудничество с нашей компанией, вы сможете спокойно заниматься своими повседневными делами и появляться на объекте строительства, лишь для того, чтобы сделать фотографии очередного этапа для истории и еще раз убедиться в том, что вы правильно поступили, доверив всю работу профессионалам — СК «Все Строй».

Мы также занимаемся полной комплектацией объекта строительными материалами. Тем самым спасая вас от ненужной траты своего времени на изнурительные поездки по строительным рынкам и поиски грузоперевозчиков.

Можете быть уверены, что задуманный вами проект мы легко и с удовольствием претворим в жизнь.

Основные принципы работы СК «Все Строй»:

• фиксированная цена договора;

• реальный срок сдачи объекта;

• подробная сметная информация;

• бесплатный замер и выезд специалиста.

Гарантия на построенные нами дома составляет более 10 лет. Проводится ежегодный контроль домов.

Если вы хотите отдать свой голос за строительную компанию «Все Строй», выберите соответствующие номинации на странице голосования.

Строительная компания «Все Строй»

г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, 91;

тел.: (351) 776-38-80;

vsestroy74.ru;

remont-74.com.

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