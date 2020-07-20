К депутатам Заксобрания Челябинской области пришла белочка

На красных дорожках Законодательного собрания — белочка. Зверек проскочил в здание, вызвав переполох. Видеозаписью поделилась депутат Ольга Мухометьярова.

— Похоже, пришла пожаловаться, что уничтожают ее среду обитания — челябинский городской бор, — написала депутат на своей странице во ВКонтакте.

Оказалось, что белочка забежала на второй этаж со двора. Там растут ели, работает фонтан и, судя по всему, она облюбовала это место. Но жара, стоящая в городе уже третью неделю, вынудила зверька отправиться на поиски более прохладного места.

— Сотрудники говорят, что уже видели ее во дворе, но внутрь они забежала первый раз, — рассказала журналисту КП-Челябинск Ольга Мухометьярова.

Испуганного зверька сначала «сопроводили» на лестницу, а затем и во двор.

Отметим, что челябинцы часто встречают белок в городском бору. Иногда они появляются в скверах на площади Революции и на Алом поле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/791470" frameborder="0"></iframe> В Заксобрание Челябинской области пришла белочка.

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