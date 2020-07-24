Красные купальники и уральские пейзажи: топ-5 известных спортсменок Челябинска в бикини

Судя по фотографиям, челябинские соблюдают рекомендации Роспотребнадзора. Все снимки исключительно из родного региона. Никаких вам забугорных селфи. Патриотки!

НУЖНО ПОДНАЖАТЬ

Известная блогерша, фитоняшка и ведущая телешоу «Гудим с Гудим» на матчах «Трактора» Соня Гудим оформила фотоотчет на тему, как я провела половину лета. Журналистка призналась, что загадывала для себя неистово заниматься спортом. И, судя по горячим фото ей это удалось.

Соня украсит любой пляж. Фото: sofia_gudim/Instagram.com

Березки, голубое небо, камни челябинского Изумрудного карьера, цветущие лесные поляны, судя по всему, где-то за новостройками Северо-Запада… Все родное, натуральное.

София отдыхает перед стартом нового сезона «Трактора». Фото: sofia_gudim/Instagram.com

Спортивная журналистка в прекрасной форме. Встретишь такую на пляже, точно не удержишься от комплимента. Соня говорит, что, несмотря на 40-градусную жару, продолжала регулярно и упорно тренироваться, и желает этого всем своим подписчикам. И добавляет, что нет предела совершенству, и нужно будет еще кое-где поднажать.

— Впереди еще целая половина лета на то, чтобы сделать его самым счастливым в своей жизни. Да будет так! — восклицает София Гудим.

Что же, будем ждать конца лета, новых фитнес-свершений и, конечно, горячих фотоотчетов.

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

Многократная чемпионка Европы и России, серебряный призер чемпионата мира по тхэквондо Татьяна Кудашова, вероятно после долгой самоизоляции, сильно соскучилась по природе. На своей страничке в Instagram белокурая красавица выложила милое фото с Каолинового карьера.

Татьяна Кудашова хочет быть ближе к природе. Фото: tanuha_kudash/Instagram.com

За такой шедевр «комсомолка, спортсменка и просто красавица» получила почти тысячу лайков. Мы тоже присоединяемся.

Еще одно фото – воспоминания от каникул в Дубае. Скорее всего, навеяло. Понятное дело, турпоездки сейчас под большим вопросом. А так хочется снова окунуться в те летние «объединено-арабско-эмиратские» деньки. И снова под тысячу «нравится»!

Татьяна скучает по Дубае и ОАЭ. Фото: tanuha_kudash/Instagram.com

А на самоизоляции Татьяна форму не теряла. Вместе с супругом усиленно тренировалась дома.

НАША «ДЮЙМОВОЧКА»

Веру Негодину в мире спорта называют «челябинской Дюймовочкой». Вера и вправду одна из самых изящных и симпатичных спортсменок. Думаете, фигуристка или гимнастка? Держитесь крепче: наша «дюймовочка» вице-чемпионка мира, чемпионка Европы по тайскому боксу. «Дерется» в самой легкой весовой категории – 45 кг.

Вера Негодина радуется солнцу на озерах Южного Урала. Фото: veronichka8181/Instagram.com

Несмотря на бойцовский характер, синяки и шишки (как без этого) Вера остается прекрасной и хрупкой леди. Правду говорят, озера Южного Урала прекрасны! А с такими чемпионками вдвойне.

С ФИТНЕС-ПРИВЕТОМ ИЗ СОЧИ

Ну, как же без фитнес-бикини, спросите? Пожалуйста! Тем более, в Челябинске с этим нет проблем. Каждый год кто-то из наших девушек блещет на мировых и европейских аренах. Встречайте - двукратная чемпионка России, вице-чемпионка Европы, чемпионка ARNOLD CLASSIC EUROPE по фитнес-бикини, спортивный инструктор Мария Галицкова. В свои 36 лет выглядит на зависть многим студенткам-первокурсницам.

Мария Галицкова отдыхает в Сочи. Фото: marigalitskova_ifbbpro/ Instagram.com

— Режим дня – это основа здорового образа жизни, — делится секретом Мария своими мыслями в Instagram. И в подтверждение этих слов — очаровательно-идеальные свежие фото с сочинского пляжа Ривьера.

Мария знает, как в 36 выглядеть на 20. Фото: marigalitskova_ifbbpro/ Instagram.com

Кстати, в своем интервью «Комсомолке» Мария рассказала удивительную вещь – чтобы в 36 выглядеть на 20, надо больше есть.

САМЫЙ КЛАССНЫЙ ДИРЕКТОР

Одна из самых ярких директоров школ России. Да-да именно такие слова, не иначе, относятся к руководителю челябинской детско-юношеской школы по танцевальному спорту «Вероника», организатору недавнего чемпионата мира по танцевальному спорту в столице Южного Урала Веронике Болтвиной-Бутузовой.

Вероника Болтвина-Бутузова знает толк в танцах и красоте. Фото: Вероника Борисовна Болтвина-Бутузова/vk.com

Ее летнее фото в соцсетях — «вагон» позитива и красоты. Сама в прошлом чемпионка России, финалистка чемпионата мира среди профессионалов и сегодня вдохновляет своих воспитанников на высокие результаты.

Вероника тоже очарована красотой уральского леса. Фото: Вероника Борисовна Болтвина-Бутузова/vk.com

Кстати, недавно Вероника отметила день рождения. Некоторые фото как раз с праздника. «Комсомолка» присоединяется ко всем поздравлениям и желает новых спортивных успехов, позитива и красоты!

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