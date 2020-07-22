«Хочу жить так, как мне нравится»: девушка из Челябинской области выставила девственность на продажу

Виктория из Челябинской области выставила объявление о продаже девственности. Оно размещено на специальном сайте эскорт услуг. Девушка опубликовала несколько фотографий, а также записала видео, в котором рассказала о своих намерениях. Правда, после этого в родном городе ее устроили травлю.

— Меня зовут Виктория, мне 21 год, — рассказывает девушка на видео. — Я хочу продать свою девственность, чтобы жить так, как мне нравится, быть счастливой, путешествовать, развиваться, открыть собственный бизнес и, конечно, помочь своей семье.

Первоначальная стоимость девственности Виктории составляет 50 тыс. евро, верифицированные пользователи сайта могут делать свои ставки. Согласно условиям аукциона, когда девушка получит предложение с суммой, которая ей понравится, торги прекратятся, и Виктория встретится с победителем в Германии. Там будут подписаны все необходимые бумаги, после чего пара проведет ночь в отеле. Помимо этого, Виктория ищет спонсора, который будет содержать ее на 10 тыс. евро в месяц.

На этом сайте-аукционе подобные лоты встречаются уже не первый год, причем многие девственницы продали свою невинность весьма успешно. Начальная ставка обычно составляет от 10 до 50 тыс. евро, но клиенты повышают ее и до нескольких миллионов. Свои анкеты выставляют девушки со всех уголков мира, и постсоветское пространство — не исключение.

Например, 23-летняя Мария из Азербайджана рассталась с невинностью за 2,4 млн евро. Щедрым покупателем оказался политик из Токио, но за девушку также боролись адвокат из Лондона и футболист из Мюнхена. В целом, если проанализировать анкеты «ушедших с молотка» девушек, то самые крупные ставки делают именно политики, спортсмены и юристы. Помимо девственниц свои анкеты здесь выставляют девушки, предоставляющие эскорт услуги, а также известные модели эротических журналов и актрисы фильмов для взрослых. Благодаря этому состоятельные покупатели могут провести ночь с кумирами своей юности.

Виктория училась на преподавателя русского языка Фото: сайт эскорт услуг

«ЭТО ВСЕ ПРАНК»

Виктория родом из Магнитогорска, а поскольку городок небольшой, то совсем неудивительно, что про объявление девушки узнали местные жители — слухи расползлись мгновенно.

После школы Виктория пошла учиться на преподавателя русского языка и литературы. Ее однокурсники и знакомые рассказывают, что в стенах университета девушка была активисткой, участвовала во многих мероприятиях, а затем перевелась на заочное обучение.

— Она очень привлекательная и эффектная девушка, общительная и веселая, многим нравится, — делится Дарья. — Училась хорошо, активничала, если факультет что-то устраивал, то Вика часто помогала с организацией. В университет всегда красиво одевалась — юбки, платья сногсшибательные, но рядом с ней никогда не было видно парней почему-то, мы всегда этому удивлялись.

— Первый раз увидел Вику на первом курсе, она пришла играть в КВН, — вспоминает Алексей. — Сразу бросилась в глаза ее активность, она очень задорная и веселая. Когда узнал о том, что она выставила девственность на аукцион, офигел, конечно, но я ее не осуждаю. Все-таки это ее выбор, ее жизнь, и она может распоряжаться ей как угодно.

Сама Вика не предполагала, чем ей аукнется объявление. Она рассказала «Комсомольской правде-Челябинск», что сделала это «по приколу», и что несколько месяцев пытается безуспешно удалить анкету с сайта.

— Все это — не больше, чем пранк, — рассказывает Виктория. — Да, очень жесткий. К сожалению, так получилось, что это все вышло за рамки. Я должна была удалить анкету очень давно, я писала в агентство, у меня есть переписки и скрины, но анкету до сих пор не удаляют. На самом деле эта информация неверная, ничего такого я не хочу. Интервью давать не буду, я уже столько натерпелась из-за этой шутки, но все мои близкие знают, для чего это было.

«Наслаждайся своей жизнью» Фото: социальные сети

А ЧТО, ТАК МОЖНО БЫЛО?

Понятие эскорт многие понимают как элитную проституцию, но это не совсем так. Девушки, предоставляющие эскорт услуги, сопровождают мужчин на мероприятиях, составляют им приятную компанию порой и без интимной близости. Однако продажа девственности явно подразумевает сексуальный контакт, поэтому возникает вопрос, а легально ли это вообще, если в стране запрещена проституция? Дело в том, что сайт-аукцион базируется в Германии, где такие услуги узаконены и облагаются налогами. По словам юриста Александра Щербинина, легально провернуть сделку с продажей девственности на территории России не удастся. В нашей стране сексуальные услуги не являются законным товаром.

— Такой договор не будет иметь юридической силы, — рассказал Александр Щербинин. — Допустим, сделка аннулируется, тогда покупатель вернет свои деньги назад, а девушка ничего вернуть себе не сможет. Если же передача денег будет инсценироваться как подарок для девушки, то в результате покупатель может остаться ни с чем. А если кто-то возьмет на себя организацию этой сделки и будет пытаться продать сексуальные услуги, его могут привлечь к уголовной ответственности.

«А НАОМИ КЭМПБЕЛЛ ОСТРОВ ПОДАРИЛИ»

Скандально известная модель Настя Рыбка рассказала нашей редакции о том, насколько эскорт востребован в провинциальных городах. По словам девушки, оказание услуг в мегаполисах сулит большие перспективы.

— Это древняя профессия, которая не зависит от размера города, — рассказывает Настя. — Но если сравнить размеры заработка в провинциальных городах и в мегаполисах, то в провинции девушки будут получать меньше. Я не думаю, что в маленьких городах есть красивые эскортницы. В мегаполисах это уже большой бизнес, девушки уровня моделей, там интереснее. А что касается перспектив… Ну, вот Наоми Кэмпбелл остров подарили, бывает и так. Возможно, девушка найдет себе «папика» или выйдет замуж, может просто заработает денег на квартиру и будет жить своей жизнью, чтобы никто ничего не знал. У каждого свой путь, но это абсолютно такая же профессия, как и все.

Настя Рыбка знает про эскорт непонаслышке Фото: instagram.com/gosudarynia_rybka

Попытки продать девственность в Челябинской области уже встречались. В 2018 году всех шокировала новость о том, как местная 35-летняя светская львица, часто мелькающая на самых престижных и дорогих мероприятиях Челябинска, пыталась продать девственность 13-летней дочери. Вместе с подругой они искали покупателя, который согласится отдать полтора миллиона взамен на «право первой ночи».

По такому необычному объявлению откликнулся мужчина из Москвы, согласившийся заключить сделку. Встреча проходила в одном из столичных ресторанов. Как только мать девочки получила деньги, к столу подошли сотрудники полиции и задержали женщин. Богатый покупатель, как оказалось, тоже был оперативником. В результате на горе-торговок завели уголовное дело, а затем и дали срок: мать девочки получила четыре с половиной года колонии, а ее подельница — на год меньше.

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