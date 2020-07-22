Как воспользоваться услугами риэлтора и ничего не платить

Чтобы купить новую квартиру чаще всего требуется продать старую. И не всегда, осуществляя такую сделку, нужно выложить кругленькую сумму риэлторам.

В агентстве недвижимости «Компаньон» пользуется популярностью бесплатная услуга по продаже квартиры для всех, кто собирается приобретать новую в жилых комплексах «Ньютон», «Башня Свободы», «Привилегия», «Лесопарковый», «Кристалл» или в доме на Энтузиастов.

Как это работает?

Без оплаты риэлторская услуга оказывается в рамках эксклюзивного партнерского соглашения, которое заключил «Компаньон» с несколькими застройщиками города. Именно такая договоренность позволяет осуществлять услугу по продаже квартиры за 0 рублей.

Отношения между сторонами — агентством, застройщиком и физическим лицом — регулирует договор, который фиксирует условия по покупке и продаже недвижимости и защищает интересы всех участников. Надежность такого сотрудничества подтверждают одни из его условий:

• «Компаньон» может продать квартиру только по цене застройщика. Это главное обязательство агентства перед клиентом и девелопером, которое исключает вероятность скрытых комиссий и недобросовестность риэлтора.

• Услуга агентства для клиента ничего не будет стоить потому, что вознаграждение за работу «Компаньон» получит от строительной компании.

Алгоритм действий продуман до мелких деталей и отточен на практике. Ваша задача — только выбрать и забронировать вариант у застройщика с «Компаньоном».

Друг, товарищ и компаньон

Агентство в цепочке — важное звено. Ведь задача риэлтора — сопроводить на каждом этапе и вывести на сделку максимально быстро и комфортно. И в том заинтересованы все.

Начнем с того, что найти покупателя крупному агентству недвижимости намного проще. Без преувеличения, каждый день риэлторы «Компаньона» получают сотни входящих звонков с запросами на покупку квартиры, а вместе с тем у каждого из сотрудников имеется собственная база с заявками. Добавьте к тому запросы от ключевых банков-партнеров и регулярно проводимые в агентстве «дни недвижимости». Впечатляет, не правда ли?

Слаженная коммуникация внутри компании позволяет каждому из сотрудников предлагать вашу квартиру всем, кто в ней заинтересован. Простыми словами, весь «Компаньон» работает на вас. А вам — это ничего не стоит.

Отдельное внимание уделяется непосредственно подготовке квартиры к продаже, профессиональной съемке и размещению рекламы на популярных порталах по недвижимости. У агентов «Компаньона» есть понимание, на что в первую очередь обращает внимание покупатель «вторички», потому такие рекомендации очень ценны и существенно сокращают сроки реализации.

А в этот момент новенькая квартира в жилых комплексах «Ньютон», «Башня Свободы», «Привилегия», «Лесопарковый», «Кристалл» или в доме на Энтузиастов уже забронирована и дожидается вас.

Некогда объяснять — звони и оставляй заявку 8-800-500-41-41, чтобы забронировать лучшую квартиру уже сегодня и воспользоваться услугой по продаже за 0 рублей.

Чтобы отдать свой голос за агентство недвижимости «Компаньон», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

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