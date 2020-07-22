В Челябинской области на М5 достают фуру, которая улетела в кювет

22 Июль 2020 2020-07-22T11:47:23+03:00

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Сегодня, 22 июля, проходит эвакуация фуры, которая съехала с дороги в кювет. Очевидцы сняли перевернутый тяжеловестный траспорт и выложили в соцсети.

На трассе М5 в районе Златоуста фура улетела в кювет .

Судя по фото и видео, на месте работает подъемный кран, который и будет поднимать фуру.

Фото: vk.com/inc_zlt

Авария произошла вчера, 21 июля, на трассе М5 на 1751 километре в районе Златоуста. Как раз на этом участке проходит капитальный ремонт моста через газопровод. Однако ДТП никак повлияло на ход работ, фура не повредила мост и газопровод.

Как рассказали в пресс-службе Упрдор «Южный Урал», такие аварии происходят, потому что водители игнорируют ограничения, которые ввели из-за ремонта газопровода.

— ФКУ Упрдор «Южный Урал» обращается к автомобилистам и просит с особой внимательностью относится к изменены схемам организации дорожного движения, также следить за знаками и соблюдать скоростной режим, указанный на знаках. Эти правила ввели для предотвращения ДТП, — рассказали в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На месте работает подъемный кран. Фото: vk.com/inc_zlt

Напомним, на федеральной автодороге М5 23 июля полностью перекроют движение. Легковые автомобили смогут объехать через город Миасс, а тяжеловесному транспорту придется подождать до утра.

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ИСТОЧНИК KP.RU