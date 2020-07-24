2020-07-24T11:59:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Продление режима повышенной готовности в Челябинске 2020 в связи с коронавирусом: как будет действовать и до какого числа

Губернатор Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности в Челябинске 2020 в связи с коронавирусом
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Режим повышенной готовности продлен до 9 августаРежим повышенной готовности продлен до 9 августаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В пятницу, 24 июля, губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в Челябинске 2020 в связи с коронавирусом. Дата — до 9 августа 2020 года. Прежнее распоряжение продлевало режим до 26 июля. Но из-за фактически постоянного прироста заболевших (каждый день в регионе регистрируется от 130 новых случаев ковида) рано объявлять о том, что эпидемия побеждена и болезнь отступила.

Продление и режима повышенной готовности в Челябинске 2020 ориентировано, в первую очередь, на людей старше 65 лет. У пожилых иммунитет ослаблен даже в силу возраста, потому сопротивляемость болезням снижена. Пенсионерам не рекомендуется посещать массовые мероприятия, строго соблюдать масочный режим в общественных местах. Придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора: обрабатывать руки антисептиком, чаще мыть их с мылом, проветривать помещения и усилить влажную их влажную уборку. Средства индивидуальной защиты — маски — следует менять каждые три часа.

Между тем, в Челябинской области сняты ограничения с работы предприятий сферы торговли и услуг. Открыты рестораны, кафе, бары. Принимают клиентов фитнес-центры. И у властей есть замечания к их работе. Например, по несоблюдению дистанции в 1.5 метра между столиками в ресторанах и кафе, нарушение режима работы заведений. По поручению губернатора в муниципалитетах усилятся проверки этих мест. В рейды выйдут чиновники и полиция. В случае грубых нарушений рекомендаций Роспотребнадозра предприятия и организации могут быть закрыты. Главное — сберечь здоровье людей и не допустить неконтролируемого распространения эпидемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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