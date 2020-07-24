Производственно-строительный холдинг «ИНТЕКС»: заводы, фабрики и комбинаты могут построить только профессионалы

Компания «ИНТЕКС» г. Магнитогорск.История «ИНТЕКС» это отличный пример того, как из маленькой строительной компании можно вырасти до гиганта промышленного строительства.

Производственно-строительный холдинг «ИНТЕКС» работает в сфере промышленного строительства уже 13 лет.

История «ИНТЕКС» — это отличный пример того, как из маленькой строительной компании можно вырасти до гиганта промышленного строительства. Еще в 2012 году компания насчитывала не более 50 человек в штате и работала в основном в формате субподрядчика. Сейчас «ИНТЕКС» — это более 800 человек и генеральный подрядчик на таких значимых объектах, как Магнитогорский металлургический комбинат или ООО «Группа «Магнезит».

На данный момент производственно-строительный холдинг оказывает более 12 направлений услуг, в том числе:

— строительно-монтажные работы от земляных до монтажа оборудования;

— услуги лаборатории неразрушающего контроля;

— услуги службы геодезии;

— аренда спецтехники и др.

Помимо промышленного строительства «ИНТЕКС» имеет несколько направлений собственного производства. Одно из главных — это производство строительных металлоконструкций, таких как металлоконструкции каркасов большепролетных зданий производственного назначения: колонны, балки покрытия, стропильные фермы, подстропильные фермы, подкрановые балки, прогоны, элементы фахверка.

Также в структуре компании имеется свой центр металлообработки, который включает в себя участки металлообработки и термообработки. Центр производит запасные части для кузнечно-прессового, подъемно-транспортного, вспомогательного оборудования, такие как валы различных типоразмеров, шлицевые соединения, муфты, в том числе зубчатые, шестерни цилиндрические с прямыми и косыми зубьями, шестерни с внутренним зубом, шестерни со спиралевидным зубом до 10-16 модуля. Данная продукция используется при техническом обслуживании и ремонте оборудования в машиностроительных и металлургических отраслях.

Основные заказчики — это компании из металлургической и машиностроительной отраслей. На данный момент осваивается новое направление — изготовление запасных частей для ремонта и восстановления сельскохозяйственной техники.

Еще одно производство связано с изготовлением конструкций из ПВХ и алюминия — это окна, двери, входные группы и остекление.

Компания «ИНТЕКС» открыта для заказов по изготовлению металлоконструкций, оказания услуг промышленного строительства и металлообработки. Направлять чертежи для расчета можно по адресу: zakaz@intex-mgn.ru.

Если вы хотите отдать свой голос за производственно-строительный холдинг «ИНТЕКС», выберите соответствующие номинации в разделе голосования.

г. Магнитогорск, ул. Северный переход, 2;

Тел.: (3519) 39-33-01;

intex-mgn.ru;

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