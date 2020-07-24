«Очередной популизм»: журналист КП-Челябинск о выплатах 15 тысяч за отдых в России

Из-за ковида россияне стали невыездными и когда это закончится непонятно — то и дело пугают второй волной. Благо страна у нас большая, и есть где разгуляться. А тут новость: «Туристам будут доплачивать за отдых в России», «Отдохнуть и получить за это деньги», «Путешественникам вернут 15 тысяч рублей». Что за аттракцион неслыханной щедрости?

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Правительство выделит 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма. Часть из них пойдет на компенсации для граждан в размере до 15 тыс. рублей (ключевое слово «до»).

Звучит заманчиво. Но пока больше похоже на очередную популистскую задумку с кучей условий. И вот почему.

За что вернут деньги?

Компенсируют затраты только на путевки от пяти дней. Если вы любите туры выходного дня, привыкли ездить к морю на личном авто или хотите «вписаться» у друзей — это не для вас.

Купить туры можно только на портале с красивым названием Russia.Travel (он же Мирпутешествий.рф). Сайт заполнили красивым и полезным контентом с подборками и советами — для вдохновения.

Российские регионы поражают культурным и природным разнообразиемФото: Ирина ФАДЮШИНА

А вот самих туров пока нет, и это волнует больше всего.

Если изучить предложения туроператоров, то туры по России — это чаще всего экскурсии. Взять, например, Пермь или Казань. Вас долго везут на автобусе (жара и пробки на трассе), затем целыми днями водят по экскурсиям. Размещают чаще всего в простеньких гостиницах.

Пока вопросов больше, чем ответов. Какие гостиницы будут участвовать в программе? Всех волнует, будут ли предложения в формате проезд + размещение для самостоятельных путешественников.

Можно ли выбрать транспорт? Сегодня почти все предложения на рынке — автобусные туры. А между тем, из Челябинска и соседнего Екатеринбурга есть множество региональных авианаправлений, в том числе субсидированных. 1,5-2 часа в небе — и вы на месте.

Наша Европа — КалининградФото: Ирина ФАДЮШИНА

И самый главный вопрос — сколько будут стоить туры? Вангую, под это дело накрутят втридорога. Кстати, уже говорится, что минимальная цена путевки должна быть больше 25 тыс. рублей.

— Но ведь деньги вернут! — возразите вы. Давайте разбираться, дальше.

Сколько вернут?

Если тур стоит от 25 до 50 тыс. рублей — кэшбек 5 тыс. рублей.

Если покупаете тур стоимостью 50 — 75 тыс. рублей — получите 10 тыс. рублей.

Для туров дороже 75 тыс. рублей — возврат 15 тыс. рублей.

По сути, максимальная выгода достигается, если поедете большой семьей, либо отправитесь на Дальний Восток, либо просто будете жить на широкую ногу.

Барселона? Нет, Троицк! Фото: Эдуард ФадюшинФото: Ирина ФАДЮШИНА

Туры в соседние города, обычно стоят дешевле. Например, пятидневное путешествие в Казань обойдется в 12,2 тыс. рублей.

Лайфхак! 15 тыс. рублей — максимальный размер кэшбека на одну банковскую карту. Если стоимость тура на одного человека составляет 75 тыс. рублей (например, на Сахалин), а едете вдвоем, оплачивайте отдельно с разных карт.

Где и когда отдохнуть?

Действие программы будет распространяться на туры с 15 августа по 20 декабря 2020 года. В программу включены 45 направлений от Калининграда до Сахалина. При этом компенсация за отдых на черноморских курортах, а также на Алтае, в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде будет только с 1 октября по 20 декабря.

А что вы хотели? Программа поддержки направлена на развитие туризма. А на юге и без нее желающих хоть отбавляй.

Программа действует до 20 декабряФото: Ирина ФАДЮШИНА

Как вернуть деньги?

Пока известно лишь то, что выплату вернут на карту платежной системы «Мир». Если у вас такой нет, придется завести.

Официально условия участия в программе пока не опубликованы. Как только они появятся, мы обязательно вернемся к этой теме и детально разберем, есть ли выгода.

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