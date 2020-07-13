Будут ли открыты рейсы в Турцию и Европу из Челябинска 2020: аэропорты начали уведомлять Росавиацию о готовности к полетам

Российское правительство готовится возобновить международное авиасообщение. Этот вопрос будет обсуждаться после 15 июля. До 13 июля, то есть до сегодняшнего дня, Минтранс должен оценить готовность воздушных гаваней к возобновлению международного авиасообщения. Ранее из Белоруссии начались полеты в Турцию, вот что говорят первые туристы.

БУДУТ ЛИ ОТКРЫТЫ РЕЙСЫ В ТУРЦИЮ И ЕВРОПУ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА 2020?

Список направлений будет составляться, исходя из эпидемиологической ситуации. В числе критериев — среднесуточный прирост заболеваемости менее 1%, число зараженных не больше 400 на 1 млн. Чуть ранее Роспотребнадзор составил список стран, куда, по мнению специалистов ведомства, стоит разрешить перелеты. Это Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка.

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Большинство из этих направлений для Челябинска новые. Пару лет назад была попытка наладить авиасообщение с китайским островом Хайнань. До кризиса 2014 года летали в Италию и Вьетнам. Если власти дадут добро, следующий шаг — за перевозчиками. Авиакомпания должна прочитать востребованность того или иного направления из Челябинска и подать заявку на обслуживание.

— Аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова полностью готов к возобновлению международного авиасообщения, соблюдая все рекомендации Росавиации и обеспечивая авиационную безопасность, — подытожили в пресс-службе челябинского аэропорта.

ТЕРМИНАЛ НА РЕКОНСТРУКЦИИ

Регистрация на рейс, таможенный, пограничный контроль и другие процедуры пока будут осуществляться там же, где и раньше — в историческом здании аэропорта. Все оборудование пока находится там.

Напомним, после ввода в эксплуатацию нового здания, бывший внутренний терминал начали переделывать под международный. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, работы планируется завершить до конца года. После старое здание будет использоваться только как международный зал прилета.

ПОКА ЗАКРЫТЫ ГРАНИЦЫ

Есть возможность познакомиться поближе с российскими городами. Самым популярным направлением из Челябинска является Москва. Ежедневно несколько авиакомпаний выполняют рейсы в Шереметьево, Домодедово и Внуково. Семь дней в неделю летают самолеты в Санкт-Петербург.

Выполняются перелеты и по популярным курортным направлениям: Сочи, Анапу, Краснодар, Симферополь, Минеральные воды. Желающие посмотреть города с многовековой историей могут полететь без пересадок в Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Самару. Недавно открыли перелеты в самый западный (по расположению и по духу) город страны — Калининград. Есть и несколько сибирских направлений — Новосибирск, Красноярск, Новый Уренгой и Сургут.

Собираясь на отдых в другой город, обязательно позвоните на местную горячую линию по коронавирусу и узнайте о существующих ограничениях. Например, в Казани, в отличие от Челябинска действует не только масочный, но и перчаточный режим.

МНЕНИЕ

Эксперт по туризму Олег Ежков:

— Это звучит абсурдно! Не так давно мы принимали вывозные рейсы, а теперь собираемся отправлять новых туристов! Ради экономической выгоды отели будут скрывать информацию о случаях заражения на своей территории. К тому же многие заболеют не в Турции, а вернувшись домой.

Лечить ковид за границей туристов будут. Страховщики уже подняли стоимость медицинской страховки для выезжающих за рубеж. Но конечная стоимость терапии будет непредсказуемой. Да и качество — тоже. Прежде всего любая страна защищает собственных граждан. И в пандемию помогать будут им, а не вам.

Бронировать зарубежные туры не стоит из-за той же опасности потерять деньги. Вот почему я советуют отдыхать дома.

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