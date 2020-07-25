«Вслед кинули камень»: в Зауралье затравили маму, выгуливающую больного ребенка на поводке

Накануне Курган всколыхнуло видео, на котором женщина ведет сына по улице на детском поводке. Ролик вызвал бурное обсуждение в Сети. В основном в адрес мамы сыпались неодобрительные комментарии.

Женщина ведет ребёнка на поводке.

«НЕ ДАЙ ВАМ БОГ ПОПАСТЬ В ТАКИЕ ЖЕ ЖЕРНОВА»

Вскоре героиня ролика ответила на критику. Она объяснила, что на руке у ребенка — специальный браслет безопасности, мальчик страдает низкофункциональным аутизмом — это тяжелая форма психического расстройства, и она не лечится. По словам мамы, браслет рекомендовали аутологи, потому что он оставляет ребенку свободу движения и не дает нанести себе вред. Под ручку женщина вела своего полуслепого дедушку, у которого тяжелая форма болезни Альцгеймера.

— Комментаторы, со словами «мать тварь», «саму на цепь», «а че намордник не надела» и прочие диванные доброхоты, гневно потрясавшие кулачками, что ж вы не подходите на улице, не говорите мне в лицо? Что ж не вызовите полицию? Господи, как же гнусно, когда за твое терпение, за твои усилия, за тяжелейшую жизнь, тебя может мимоходом пнуть любой — просто потому, что браслет безопасности режет ему глаз, — высказалась героиня ролика Варвара Пономарева. — Я выдерживаю прессинг на почте, в поликлинике, в любой очереди и замкнутом помещении, где мне люди, увидевшие сына несколько секунд назад, мгновенно ставят диагноз «пацан здоров, мать — волчица». Не дай вам бог сойти с ума или попасть в такие же жернова, как я.

ТРАГЕДИЯ ЗА ТРАГЕДИЕЙ

Семья живет в Красноярске. В Курган приехали повидаться с родственниками. Варваре больно, что в месте, где она когда-то провела все детство, к ней так отнеслись.

— Вот только с прогулки [пришли], где мне кто-то вслед кинул камень. Хорошо под колено мне попал, а не сынишке в голову и не дедуле. Люди злы, но что тут сделаешь, — рассказала женщина КП-Челябинск.

У Варвары двое сыновей, старший остался в Красноярске — ухаживает за бабушкой, которую несколько лет назад серьезно подкосила смерть сына.

— Алешенька умер в сентябре 2016 (муж Варвары — прим. авт.), мать четыре месяца спустя, в четвертой стадии рака... еще через год ушел из жизни отец. И удар у дедули — в 2018.

Однако в этой истории есть и светлая сторона. Нашлись люди, которые встали на защиту Варвары и даже предложили ей помощь, увидев ролик.

— Девушка предложила мне денег на мороженое моему парнишке, и еще одна обещала помочь с инвалидностью для дедули — у него третья группа, а положена первая. Но вы представьте, как мне с мальчишечкой и усталым старичком проходить врачей, комиссии и собирать всяческие бумаги.

Варвара не скрывает, что семье трудно, но за помощью к людям обращаться не хочет, боится, что ее за это тоже осудят.

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