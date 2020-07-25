Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 26 июля 2020: «скорая» получит новые машины, в школах изменится процесс обучения

Пока одни южноуральцы наслаждаются летом: гуляют, ходят в кафе, катаются на аттракционах, другие продолжают борьбу с ковидом. Число заболевших коронавирусом в Челябинской области стабильно растет. Поэтому режим ограничений продлили на две недели — до 9 августа.

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За сутки выявили еще 137 зараженных. Общее количество больных с начала пандемии — 11028 человек.

Статистика: коронавирус74.рф

Выздоровели 7025 южноуральцев — 122 выписали вчера. Умерли пятеро. От COVID-19 скончался 70-летний пациент. У остальных были тяжелые хронические хаболевания, ковид стал сопутствующим: это два пациента 49 и 80 лет, и две пациентки — 80 и 85 лет. Всего болезнь унесла жизни 238 жителей области.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Что работает, где можно отдохнуть

Напомним, в Челябинской области работают рестораны, кафе, бары, столовые, салоны красоты, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны. Также открыты ТРК, фитнес-центры, зоопарк, парки аттракционов, пляжи. Но при посещении общественных мест просят надевать маску. На улице — необязательно.

С сегодняшнего дня поезд Челябинск — Новороссийск возобновляет движение. Напомним, популярное направление было закрыто из-за пандемии. Запускаются также другие южные маршруты, например, Челябинск — Адлер. А еще появился дополнительный поезд в Москву. Уточнить расписание и приобрести билеты можно на официальном сайте РЖД.

Есть одна радостная новость для туристов — с 1 августа возобновляется международное авиасообщение: можно будет слетать в Турцию, Великобританию и Танзанию.

Свежие новости по коронавирусу в Челябинской области

Министр здравоохранения региона Юрий Семенов, сообщил, что Челябинск скоро получит 20 новых машин скорой помощи, на каждую подготовят бригаду. Сейчас людям приходится подолгу ждать медиков — приоритет отдается коронавирусным больным и экстренным случаям. Пополнение автопарка должно улучшить ситуацию.

Еще немного и начнется подготовка детей к школе. Родителей волнует, как будет организован учебный процесс из-за коронавируса. В минобре Челябинской области рассказали, что школы готовятся к открытию в очном режиме. Но процесс обучения изменят, чтобы обезопасить учеников.

Например, при входе в школу всем станут измерять температуру. Также школьники не будут ходить по кабинетам как раньше — уроки будут проходить в одном, за исключением физкультуры, ИЗО, технологии, физики и химии.

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Классы будут проветривать и ежедневно мыть с дезсредствами. При входе и в туалетах поставят антисептики. Детей, переболевших коронавирусом, допустят к учебе только по заключению врача об отсутствии противопоказаний.

День знаний будет, но пройдет без общешкольных торжественных линеек. Скорее всего, дети отметят праздник в своих классах.

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