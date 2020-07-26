2020-07-26T18:00:35+03:00
Спорт

Челябинский школьник, покупающий футбольные мячи для сирот, встретился с Александром Мостовым

По приглашению известного футболиста Савва Ярыгин приехал в Москву на тренировочные сборы
Рустам ЯХИН
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Скоро Савва покажет своим друзьям, какими трюками его обучили в академии Мостового. Фото соцсетиСкоро Савва покажет своим друзьям, какими трюками его обучили в академии Мостового. Фото соцсети
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Пятиклассник из Челябинска Савва Ярыгин встретился с известным футболистом сборной России Александром Мостовым. Мальчика поблагодарили за проявленную доброту к сиротам, а также ему подарили сувениры и именную футболку от известного спортсмена.

Александр Мостовой поделился фотографией с Саввой в Instagram

Александр Мостовой поделился фотографией с Саввой в Instagram

Савва получил приглашение от Александра Мостового в начале июля. Известный спортсмен через соцсети обратился к мальчику. Он сообщил, что глубоко тронут его историей, и пригласил мальчика в свою академию на тренировочные сборы. При этом Мостовой взял на себя все расходы за проезд и проживание.

— Савва Ярыгин, твоя история тронула меня до глубины души. То, что ты делаешь в таком юном возрасте это очень вдохновляет нас всех — и взрослых и детей. Сразу видно, что у тебя сильный командный дух! Хочу сказать тебе спасибо за все и официально пригласить тебя в нашу Футбольную академию 21 июля, — обратился через соцсети известный футболист к мальчику.

Школьник из Челябинска в гостях у Александра Мостового.Видео: творческая группа «Апрель»

Напомним, в июне Савва Ярыгин развесил почти три десятка объявлений на подъезды Челябинска с предложением сдавать макулатуру — каждую субботу с 10.00 до 12.00. Собранные деньги он тратит на футбольные мячи и передавать их в детдома. Сначала ему удалось приобрести пару мячей — недостающие деньги добавила мама. Однако вскоре о щедрости мальчика узнала вся страна — о нем начали говорить в федеральных СМИ. И тогда Савва стал получать поддержку в своем нелегком деле со стороны спортивных клубов, министерств и даже знаменитостей.

— У нас сейчас один сюрприз за другим, — рассказала в одном из интервью КП-Челябинск мама Саввы Анна Владимировна. — Сначала хоккейный клуб «Трактор» призвал челябинцев собирать макулатуру и привез подарки для сына и для детского дома. Минэкологии региона тоже наградило дипломом и предоставило футбольный инвентарь. Позже Савва вообще едва дар речи не потерял, когда узнал, что на матч сборной России его пригласил форвард команды Артем Дзюба, да еще и футболку подарить пообещал.

Отметим, что сам Савва вскоре вернется в Челябинск домой. Он планирует и дальше продолжать собирать макулатуру, чтобы помогать сиротам из детских домов.

Подарил мячи сиротам и поразил Дзюбу.11-летний Савва Ярыгин покупает футбольные мячи для ребят, которым повезло меньше, чем ему. Причём школьник сам зарабатывает на подарки… Этот поступок мальчика впечатлил многих

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ИСТОЧНИК KP.RU

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