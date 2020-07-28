Деревянная мода: почему дома из дерева стремительно набирают популярность у южноуральцев

Сохраняя традиции русского деревянного зодчества и применяя современные технологии производства, компания «Уральский зодчий» во главе с Андреем Рассахацким строит красивые дома из дерева для южноуральцев, ценящих экологичность и комфорт.

СЕКРЕТ УСПЕХА — ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД К РЕЗУЛЬТАТУ

— Как образовалась ваша компания?

— Компания «Уральский зодчий» работает на рынке деревянного домостроительства три года. Можно сказать, это продолжение семейного дела. Мой отец практически всю жизнь был в строительстве, до выхода на пенсию, дед тоже был в строительстве, другой дед был плотником и специализировался на деревянных домах.

Я после обучения служил на флоте на военной судоверфи, занимались ремонтом атомных энергоустановок и систем жизнеобеспечения кораблей северного флота. Там же, на севере, удалось обучиться рубке деревянных домов и вплотную познакомиться с традиционным зодчеством.

На сегодняшний день, используя полученный опыт, в компании сам отвечаю за проектную работу и расчет смет. Что касается сотрудников, то укомплектованы собственные бригады под разные задачи. При необходимости всегда есть дополнительные специалисты, в том числе на аутсорсинге.

Что касается домокомплектов из бруса, есть постоянный партнер, который изготавливает его именно под наши проекты с необходимыми характеристиками, многие деревянные детали также заказываем на производстве — все это позволяет повысить точность, качество материалов на выходе и распределить ответственность. В итоге такой подход оптимизирует многие рабочие процессы, а экономия существенно отражается на цене дома для заказчика.

— Где можно наглядно увидеть возведенные вами дома?

— В основном мы работаем по Челябинску и области. Например, наши дома можно увидеть в поселках Родной, Новые Ключи, Тургояк, а также в СНТ «Чайка», «Курчатовец» и многих других. А сам процесс строительства объектов мы стараемся показать на нашей странице в Instagram.

— Откуда вы везете материалы для строительства?

— Если говорить о каркасном домостроении, то это местные поставщики. Брусовые домокомплекты везем из Кировской и Архангельской областей. А если заказчик хочет дом по типу канадской рубки из кедра или лиственницы, лес везем из Ангарска.

— Опишите спектр оказываемых услуг.

— Мы предоставляем полный комплекс услуг по строительству домов из клееного и профилированного бруса, а также каркасных домов: от воплощения идеи клиента в проект до сдачи готового дома заказчику.

Гарантия на домокомплект составляет 12 месяцев, а при строительстве дома под ключ — до пяти лет. Помимо этого после строительства домов мы оказываем услуги по гарантийному и постгарантийному обслуживанию. Также можем предложить внутреннюю отделку в доме или бане.

В общем, готовы реализовать на практике самые нестандартные проекты заказчика.

— А стандартные решения имеются?

— Конечно. У нас имеется каталог с типовыми проектами бань и домов на сайте компании. Однако нам самим интереснее воплощать необычные и сложные решения. Строительство дома — это творческий процесс. Недаром девиз нашей компании: «Хороший дом создается, а не покупается».

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА: ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ

— Существует мнение, что деревянные дома не надежны в плане пожароопасности. Так ли это?

— Уже нет. Благодаря развитию технологий деревообработки огнестойкость деревянных конструкций очень высока. Мы даже делали опыты и поджигали часть блока из клееного бруса. Бензин прогорел полностью, а дерево лишь немного закоптилось. Дело в том, что древесину для конструкций из клеевого или массивного бруса пропитывают специальным огнезащитным составом. Поэтому в плане огнестойкости современные деревянные конструкции более стойкие, чем металл, который теряет свою прочность, и газобетон, который лопается.

Также домокомплекты и каркасные дома обрабатываются биозащитой и антисептиками от жука, плесени и грибка.

В целом дерево — это долговечный материал, если все правильно рассчитать. Он не только эстетически красивый, но и экологичный.

— Получается, деревянный дом — это сплошные преимущества?

— В целом да. Наши заказчики, переехавшие в деревянные дома, отмечали улучшение качества сна и общего самочувствия. Жить в современных деревянных домах, где используются конструкции заводского изготовления, это комфортно, безопасно, экологично и энергоэффективно в плане экономии электроэнергии.

Каркасные дома сейчас находятся на пике популярности: такие дома быстро возводятся, они сравнительно недорогие, не требуют усадки, у них сразу же ровные стены, которые можно красить либо оклеивать обоями. Также эти дома обладают низкой теплопроводностью: можно существенно снизить энергозатраты, используя альтернативные способы отопления (например, настенные обогреватели) и не привязываться к наличию газа в поселке.

И, пожалуй, самое главное преимущество — такие дома быстро возводятся, их можно строить в любое время года на облегченных фундаментах.

Однако каркасные дома имеют свои нюансы. Это невысокая шумоизоляция, требующая дополнительных действий, но это не будет проблемой, если вы живете в тихом коТтеджном поселке.

Также дополнительных действий требует защита контура дома от грызунов и птиц, которые могут жить под обшивкой дома. Но это не такая уж и большая проблема: ее можно решить простыми средствами.

Дома из бруса можно назвать более экологичными: летом в таком доме уютно и комфортно, однако в холодное время года придется задуматься об отоплении. Электричеством такой дом обогревать затратно, поэтому производим определенные расчеты и предлагаем в качестве варианта газовое отопление. Если газа нет в поселке, то имеется весьма удобное и современное решение — газгольдер, который иногда дешевле, чем подключение к магистральному газу. Такие дома также можно возводить круглогодично.

В целом могу с уверенностью сказать, что спрос на деревянные дома в ближайшей перспективе будет только расти. Наглядный пример — даже в период повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса мы выполняли заказы клиентов, соблюдая все меры безопасности. А все потому что мы не просто строим дома — мы помогаем реализовать мечту.

ПОКУПАТЕЛЯМ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ — ПОДДЕРЖКА ОТ ГОСУДАРСТВА

— Деревянный дом — далеко не дешевое удовольствие. Как вы оцениваете дальнейшее ценообразование, и на чем покупатели деревянного дома могут сэкономить?

— Цена на деревянные дома будет только расти: увеличивается стоимость материалов, энергоресурсов и так далее. Поэтому если вы все же задумываетесь о строительстве дома из дерева, чем раньше вы это сделаете, тем будет выгоднее для вас. Но сразу скажу, что ни в коем случае нельзя экономить на качестве материалов и работ. Не верьте слишком заниженной цене, которую могут предложить недобросовестные подрядчики. На исправление ошибок в дальнейшем уйдет много времени и денег.

— А как тогда приблизить мечту о деревянном доме?

— Обратите внимание на госпрограммы. У банков имеется программа «Сельская ипотека», также есть программа льготных кредитов на деревянные дома заводского изготовления. При заказе дома в нашей компании можно использовать средства материнского капитала. Также в минпромторге обсуждается тема субсидирования части первоначального взноса по кредиту на покупку деревянного дома. И список банков, предлагающих данные программы, постепенно увеличивается.

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

— Что, на ваш взгляд, стимулирует популярность деревянного домостроения в России в целом и на Южном Урале в частности?

— Это целый комплекс мер. Одно из важнейших направлений — подготовка качественных инженерно-строительных кадров. Сейчас нет специальности «зодчий», на строительных и архитектурных факультетах студентам в основном рассказывают о строительстве зданий из бетона. Строителям деревянных домов приходится учиться на практике у старших специалистов или по книгам канадских и финских авторов, а также читать труды вековой давности от настоящих мастеров русского зодчества.

Следующий решающий фактор — это поддержка государства. С одной стороны, в минпромторге разработали и пытаются реализовать новую Стратегию развития лесной индустрии до 2030 года, подчеркивая, что у деревянного домостроения в России огромное будущее. С другой стороны, строительным компаниям, работающим на этом рынке, буквально пережимают кислород новыми правилами и ограничениями. Таким образом можно погубить весь малый и средний бизнес, оставив лишь крупных игроков, которые уже не такие гибкие по отношению к заказчику.

Еще один важнейший момент для дальнейшего развития деревянного домостроения — это развитие безнадежно устаревшей нормативной базы, которая будет учитывать новые технологии, ГОСТы и СНиПы.

Также пристальное внимание следует уделить так называемым серым строителям, которые демпингуют цены и отнимают заказы у легальных компаний. Они вводят заказчиков в заблуждение, обещая низкие цены. А потом, посчитав все расходы, получается, что строительство дома у них обойдется в два раза дороже, чем у добросовестных компаний, которые платят все налоги и соблюдают нормативы.

Ну и напоследок — это стимулирование покупательской способности и создание прозрачных и понятных инструментов субсидирования и кредитования при покупке деревянных домов.

— И если все эти факторы заработают, то в радужной перспективе каждый из нас рано или поздно обзаведется собственным современным деревянным домиком за городом.

— А мы построим дом, о котором вы мечтаете!

Строительная компания «Уральский зодчий»

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