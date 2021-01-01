Пандемия коронавируса даже в новогодние каникулы не дает расслабиться. Но даже новые случаи заражения и смерти не пугают людей — они толпами ходят кататься с горок. Мы собрали для вас последние новости о COVID-19 за минувшие сутки.Челябинская областьС начала пандемии в челябинской области зарегистрировали 36 427 официально подтвержденных случаев коронавируса. Только за минувшие сутки COVID-19 выявили у 301 пациента, среди которых пять детей.Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, скончались восемь человек. У всех был диагностирован коронавирус, но непосредственно от него скончались четыре пациента: мужчины 58 и 73 лет, женщины 48 и 66 лет.Причиной смерти остальных стали сопутствующие заболевания. Так, у 79-летнего мужчины была хроническая ишемия головного мозга, синдром респираторного расстройства. У 84-летней пенсионерки — инфаркт мозга и атеросклероз мозговых артерий, у 78-летней — атеросклеротическая болезнь сердца и мелкоочаговый кардиосклероз, а 72-летняя — скончалась от сенильная дегенерация головного мозга и гипертонической болезни.Покинули больничные палаты 116 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 22 401 человек. Под присмотром врачей остаются 12 682 зараженных.Оценка РоспотребнадзораСпециалисты Роспотребнадзора оценивают ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области как неблагополучную. За минувшие сутки надзорный орган передал в больницы 307 человек с подозрением на COVID-19 для наблюдения и обследования.Больше всего зараженных коронавирусом по данным на 1 января в Челябинске (их 85), Магнитогорске (40) и Копейске (27).Важные изменения в законодательствеС боем курантов в Челябинской области закончился не только тяжелый 2020 год, но и целый список коронавирусных льгот и отсрочек. Вместе с тем вступили силу важные изменения в законодательстве, повысились пенсии и величина маткапитала.Зимние забавы до утра в «космическом» ледовом городкеВ ледовом городке на площади Революции в Челябинске в новогоднюю ночь было многолюдно. Мороз не испугал жителей города, и они встретили 2021 год на улице, катаясь с горок. В три часа ночи власти, как и предупреждали в мэрии, отключили подсветку, но людей это не остановило. Самые стойкие продолжили праздничные гулянья до утра.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 1 января 2021 года.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru