В Челябинской области количество заболевших коронавирусом продолжает стабильно расти. На утро 5 января в регионе зафиксировано уже 37 326 случаев COVID-19. За сутки вирус обнаружили еще у 302 южноуральцев, школьников среди которых нет. При этом выздоровели 155 пациентов, а всего с начала пандемии больничные палаты покинули 22 970 человек. Еще 12 986 заболевших нуждаются в лечении и остаются под наблюдением специалистов.Статистика смертей также продолжает неумолимо идти вверх. За прошедшие сутки в Челябинской области скончались 9 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Двое мужчин 53 и 83 лет, а также три женщины 68, 70 и 82 лет умерли непосредственно от вируса, а у остальных он был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:— острая ишемическая дистрофия миокарда, гипертоническая болезнь — женщина, 81 год;— хроническая ишемическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность — женщина, 87 лет;— злокачественное новообразование — мужчина, 70 лет;— злокачественное новообразование — женщина, 81 год.БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС В ТРКС понедельника челябинцы и магнитогорцы могут бесплатно сдать анализы на коронавирус в нескольких торгово-развлекательных центрах. В первый же день количество желающих превзошло все ожидания, на помощь пришлось звать волонтеров. Всего анализы сдали более 500 челябинцев и больше сотни жителей Магнитогорска. Результаты можно будет получить спустя три дня в поликлинике по месту жительства. Все желающие могут сдать анализы в праздничные дни, кроме 7 января.ПОЖАР В ДОМЕ ВРАЧАВ ночь с 2 на 3 января в копейском поселке Железнодорожной загорелся частный дом врача Ольги Новиковой. В результате пожара сильно пострадал ее отец — его пришлось везти в реанимацию, а затем и в ожоговое отделение. Огонь также уничтожил деньги и документы всей семьи. Власти Челябинской области и минздрав пообещали помочь пострадавшим, которые остались без крыши над головой и временно разместились у родственников.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru